Žďársko /FOTO/ - Uživatelé a pracovníci Oblastní charity Žďár nad Sázavou se i letos zapojili do krajského projektu Čistá Vysočina.

Klienti a zaměstnanci charity naplnili pěkných pár pytlů sesbíranými odpadky. | Foto: Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ve Žďáře se na úklidu opět podílel Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, a to v blízkosti sídla zařízení a soch Michala Olšiaka Hamroně a Mamlase. „Skupinka šesti účastníků sesbírala šest pytlů odpadků. Do kampaně se zapojilo tradičně i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka se svými „staršáky“, to znamená klienty od 12 do 20 let věku, a s „mladšáky“, tedy klienty od 6 let. Ti uklízeli ulici Nádražní a park u klubu Ponorka,“ informovala Lenka Šustrová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.