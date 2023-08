/VIDEO/ Místo dětského smíchu lomoz strojů. V Palachově ulici ve Žďáře nad Sázavou dělníci vylepšují zdejší hřiště. Část nových prolézaček už je vidět. Hřišti dominuje obří skluzavka. Přibude k ní ještě mini pumptrackový okruh. Hotovo by mělo být do konce roku.

Hřiště v Palachově ulici. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Miroslava Mazlová doufá, že brzy zase uslyší ze hřiště dětský smích. „Budu se letos stěhovat, tak bych to chtěla ještě zažít. Člověku ani nepřišlo, jak si na to zvykl, než o to přišel,“ popsala obyvatelka sídliště u Palachovy ulice. Ta je zároveň ráda, že hřiště bude opravené. Stejně to vidí i její kamarádka Anna Ulmanová. „My samy už to nevyužijeme, ale vnoučata by někdy mohla. A co bychom daly za to, abychom něco podobného v dětství měly. To se nedá s tehdejšími plácky srovnávat,“ shodly se ženy smíchem.

Projekt vyjde na více než milion sto tisíc korun a měl by být dokončený v letošním roce. Na místě bude pískoviště, herní soustava se skluzavkou, průlezy z lan nebo výsadba stromů. Dalšími hřišti, na které se ve Žďáře zaměří, budou ty na Okružní a Haškově ulici.