Nové uspořádání dopravy bude znamenat nejen zjednodušené cestování, ale také větší finanční zátěž pro města a obce. Nově budou totiž na dopravu přispívat sedmdesáti korunami za osobu. „V případě Nového Města na Moravě je to okolo sedmi set tisíc korun, což není žádná legrace. Zatím jsme přispívali pouze na zajištění některých víkendových spojů. Doufám, že ty budou v této částce také zahrnuty. Tak, abychom je neplatili dvakrát,“ podotkl Michal Šmarda.

Problémy by podle něj mohly nastat především v okrajových částech Kraje Vysočina. „U nás jde především o spojení z Nového Města přes Bystřici nad Pernštejnem do Nedvědice. Tam se v poslední době rušily některé spoje. Stejně tak byl zrušen dálkový spoj Svratka – Brno. Tento spoj byl sice využívaný, ale kraje se mezi sebou nedokázaly domluvit, žádný si ho nevzal za svůj. Toto ovšem nevidím jako selhání krajů, ale jako selhání ministerstva dopravy. Za posledních patnáct let, kdy se o integrovaných systémech dopravy mluví, se ministerstvu nepodařilo udělat jakoukoliv hlubší integraci na národní úrovni,“ řekl Michal Šmarda.

Přestože je k integrovanému dopravnímu systému, který připravuje Kraj Vysočina, novoměstský starosta mírně skeptický, v případě školství si spolupráci s krajem cení. „Síť veřejných škol, kterou kraj v Novém Městě na Moravě zajišťuje, je dostatečná. A jsem rád, že nám kraj dává garance, že školy nebudou nějakým chaotickým způsobem rušeny. Pořád se ale nedaří lépe propojovat školy se soukromým sektorem. U nás některé firmy se školami spolupracují, to ale nestačí. Firmy by se měly do spolupráce zapojovat dlouhodobě. Trh práce se bude měnit a nikdo nemá jistotu, že to, na co školy své žáky připravují, bude za pět za deset let potřeba,“ vyjádřil se Michal Šmarda.

Pro to, aby lidé na Vysočině zůstávali a nestěhovali se jinam, by se města měla podle něj zaměřit zejména na předškolní vzdělávání. „Často se setkávám s tím, že ne všechna města zajišťují místa v mateřských školách pro všechny děti. My se snažíme vyjít vstříc i rodičům, kteří chtějí umístit ve školce i dvouleté děti. Ale i tady by to chtělo i určitou podporu ze strany státu,“ dodal Michal Šmarda.