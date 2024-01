/MAPA/ Epidemie chřipky na Vysočině eskaluje, zejména na Žďársku hlásí hygienici alarmující nárůst onemocnění. Podle hygieniků čísla za čtvrtý týden roku stoupla na Vysočině o téměř třicet procent. Nejvíce se chřipka šíří mezi dětmi a mladými lidmi.

Chřipková epidemie na Vysočině ve čtvrtém týdnu. Foto: ČTK

Hygienici evidují za čtvrtý týden roku na Vysočině 2034 nových aktuálních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. „Současná situace výskytu akutních respiračních onemocnění v kraji se za minulý týden zhoršila. Počet hlášených případů vzrostl oproti předchozímu týdnu o osmadvacet procent,“ upozornila Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice.

Podle Pavlasové se onemocnění dýchacích cest nejvíce šíří mezi malými dětmi do pěti let, školními dětmi a mladými lidmi do čtyřiadvaceti let. „Mezi seniory nad pětašedesát let k tak rapidnímu nárůstu počtu nemocných zatím nedochází,“ doplnila Pavlasová s tím, že pacienti mají většinou mírný průběh onemocnění. „Mezi původci onemocnění dominuje chřipka typu A,“ dodala ředitelka protiepidemického odboru.

Čísla se ve čtvrtém týdnu zvýšila na Jihlavsku, Pelhřimovsku, Třebíčsku i Žďársku, které je na tom nejhůř z celého kraje. V posledním jmenovaném okrese narostlo číslo za týden bezmála o tisíc případů. Naopak nižší čísla než v předchozích týdnech hlásí Havlíčkobrodsko, kde počet nově nemocných ve srovnání s předchozím týdnem klesl.

Vývoj chřipkové epidemie na Vysočině. Zdroj: Zdroj: poskytla KHS Kraje Vysočina

„Nejvíce zasažený je nadále žďárský okres, kde je nových pacientů hlášeno 3262. V okrese Jihlava je nových případů 1917, na Pelhřimovsku 1772 a na Havlíčkobrodsku je 1468 nových případů. Srovnatelně je na tom okres Třebíč se 1451 případy na 100 tisíc obyvatel,“ vyčíslila mluvčí krajské hygieny Jana Böhmová.

O chřipkové epidemii začínají hygienici mluvit, když počet nově nemocných vystoupá v přepočtu na 100 tisíc obyvatel k číslu 1600 až 1800 případů.

Jak předcházet šíření respiračních onemocnění radí Státní zdravotní ústav také zde.

Nemocnost na Vysočině ve čtvrtém týdnu. Zdroj: Zdroj: poskytla KHS Kraje Vysočina