/FOTO, VIDEO/ Téměř stovka škol z celé republiky si nenechala ujít příležitost představit se na žďárském Festivalu vzdělávání, který se uskutečnil v Domě kultury. Nabídka byla velmi pestrá, střední školy i učební obory ukázaly, co všechno mohou svým žákům zprostředkovat a co je mohou naučit.

Každoroční přehlídka škol přilákala davy zvědavců. A bylo se věru na co dívat. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Festival vzdělávání se těší velké oblibě nejen vystavujících škol, ale i žáků a jejich rodičů, kteří hledají nejvhodnější školské zařízení, v němž bude jejich potomek pokračovat ve vzdělávacím procesu. „Syn chodí do osmé třídy, takže bude zanedlouho vycházet ze školy. Proto jsme sem přišli. Zatím to tu jen okukujeme a hledáme, která škola by ho nejvíce bavila. Je ale skvělé, že si může leccos vyzkoušet, a že je tu tolik informací pod jednou střechou,“ pochválila festivalovou nabídku Marcela Kučerová.