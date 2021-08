Spousta lidí od nás dojíždí za prací do Brna, s jednou jízdenkou na všechno by se jim spousta věcí ulehčila. Takto nejčastěji odpovídají starostové Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Třebíče na otázku, proč se chtějí připojit k integrovanému dopravnímu systému sousedního Jihomoravského kraje.

Pomoci jim k tomu má memorandum, které společně vytvořili. Cílem je zapojení vybraných vlakových spojů a v případě Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě i městské hromadné dopravy pod jihomoravský dopravní systém. „Memorandum ještě neprošlo schválením všemi městskými radami. Až se tak stane, začneme jednat s Krajem Vysočina a skrze něj i s krajem Jihomoravským,“ řekl žďárský starosta Martin Mrkos.

Právě ze Žďáru nad Sázavou vychází hlavní iniciativa ve snaze o integraci. „Je potřeba vnímat to, že Kraj Vysočina vznikl jako slepenec pěti okresů a že některé z nich zkrátka mají přirozenou spádovost jinam,“ zdůvodnil Mrkos.

V případě úspěšného uzavření dohody by podle Mrkose cestující například ze Žďárského sídliště Vodojem měl být na jednu jízdenku schopen dojet až třeba do brněnské zoologické zahrady. A pokud by se městům na Vysočině podařilo vyjednat stejné podmínky, jaké platí na jihu Moravy, pak by navíc za jízdné lidé i ušetřili.

Starostové se jednohlasně shodují, že jejich snaha nemá být vnímána jako odtržení se od dopravního systému Vysočiny. „Já sám jsem nadšený, že Veřejná doprava Vysočiny už docela dobře funguje. Ulehčení s jízdenkou by ale třeba v případě Nového Města dost pomohlo i Brňanům, kteří k nám jezdí za turistikou,“ sdělil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Společnost Kordis, která dopravu v Jihomoravském kraji zastřešuje, zatím požadavek čtveřice měst z Vysočiny neřeší. „Snažíme se především vyjednávat o celkovém propojení systému Veřejné dopravy Vysočiny s naším integrovaným dopravním systémem. Cílem je co největší zjednodušení dopravy pro cestující,“ reagoval ředitel Kordisu Jiří Horský.

Reálnost zapojení čtyř měst z Vysočiny do jihomoravského systému zatím není schopný posoudit. „Pravdou je, že jsem tyto snahy zaznamenal až nedávno mediálně. Všechno bude záležet na tom, jaká bude dohoda s Vysočinou. Všechna města mají zajištěné spojení do Brna pomocí rychlíků. Záleží tedy i na tom, jak se k tomu postaví ministerstvo dopravy, které je objednává,“ reagoval Horský.

Příklad Bystřice nad Pernštejnem ale ukazuje, že propojení možné je. Toto město už totiž do dopravního systému Jihomoravského kraje patří. „Máme zaintegrované všechny vlaky, a to i do Rovného-Divišova, naší městské části a Rozsoch. Tehdy mi trvalo čtyři roky než jsem krajskou radu přesvědčil,“ sdělil bystřický starosta Karel Pačiska.

Podle něj změna mnoha Bystřickým usnadnila cestování. „Všechno se zjednodušilo. Dříve se často stávalo, že někdo přijel těsně za hranice do Nedvědic, a když chtěl k nám, musel si koupit další jízdenku. To už nyní nehrozí,“ přidal Pačiska konkrétní příklad.

Někteří lidé ale mají ze snah o připojení k sousednímu dopravnímu systému smíšené pocity. „Běžně jezdím mezi Vysočinou a Jihomoravských krajem a nezdá se mi, že by mi jednotné jízdenky nějak ulehčily situaci. Pokud by ale po integraci mohl jet třeba trasu Jaroměřice nad Rokytnou-Třebíč a Třebíč-Brno na jednu jízdenku, bylo by to neuvěřitelně pohodlné,“ zamýšlel se například student František Petrů.

Kdo chce do IDS JMK?



Žďár nad Sázavou



Bystřice nad Pernštejnem (jako jediná už integrovaná je)



Nové Město na Moravě



Třebíč