Žďár nad Sázavou - Miniautrní Havlíčkovo náměstí ve Žďáře je přecpáno auty. A zatím to vypadá, že zdejší dopravní pravidla zůstanou při starém. Proti všem předloženým návrhům měli zástupci města výhrady.

Miniaturní plocha v centru města je plná aut. Výjezd z náměstí je jenom z jedné strany a denně tudy prochází i velké množství chodců. Dopravní chaos bude trvat i v příštích měsících, radní se totiž neshodli na žádné změně dopravních pravidel. | Foto: DENÍK/ Lenka Mašová

„Nikdo nevymyslí, jak tam zaparkovat více aut a lépe to místo zprůjezdnit. Tedy pokud se nerozhodneme pro radikální řešení pustit dopravu přes náměstí a ulicí Veselskou. Do toho se ale nikomu nechce,“ vysvětlil žďárský starosta Jaromír Brychta.

Z hlediska dopravy je nedaleká Veselská ulice problematická. Automobily se do ní dostanou jenom z její spodní části, od náměstí Republiky je neprůjezdná.



„Je pravda, že když se lidé chtějí autem dostat do Veselské ulice, musejí objíždět kus města. Ale v ulici je málo místa a zprůjezdnění by situaci nevyřešilo,“ myslí si žďárská místostarostka Dagmar Zvěřinová.



Obyvatelé Žďáru na problém pohlížejí většinou podle toho, jestli jsou či nejsou řidiči a potřebují v inkriminovaných místech zaparkovat nebo nikoliv. „Udělala bych pěší zónu s výjimkou zásobování jak na Veselské, tak na Havlíčkově náměstí. Člověk musí každou chvíli uskakovat autům,“ prohlásila radikálně Anna Slavíčková ze Žďáru .