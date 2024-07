Je pravda, že orientovat se v dění na hřišti není snadné. Na rozdíl od jiných sportů nestačí sledovat pouze dresy, ty rozlišují jen jednotlivé týmy. Důležitější jsou barvy čelenek, které značí, zda je hráč útočník, obránce, brankář nebo chytač. Nezvyklý je i počet míčů – ty jsou dokonce čtyři. Ovšem ten čtvrtý míč je vlastně člověk, který vypadá, jako by měl na zadnici přilepený ocas.

Martin Pazdera na turnaj zašel se svou dcerkou Esterkou, která zjevně ještě nechodí ani do školy. „Ale už je velkým fanouškem Harryho Pottera. Tak jsme zavítali, že se jen na chvíli podíváme na nějaký zápas. Jsme tu asi pět minut a zatím vůbec netušíme, co se na hřišti děje,“ dodává Pazdera.

Z laického pohledu tento hráč, nazývaný zlatonka, budí dojem největšího otloukánka. Neustále po něm jdou dva hráči, kteří se mu snaží ocas urvat. „Je to namáhavý post, ale spíš si myslím, že horší to mají ti chytači, tedy ti, kteří mi chtějí míček sebrat,“ zamýšlí se zlatonka Martin Šoupa z týmu Plzně.

Člověk-zlatonka musí mít i tak pořádnou fyzičku – a jak se zdá, ideálně by měl ovládat bojové sporty od džiu-džitsu, přes karate až po krav maga. Právě o míček za jeho pozadím jde nejvíc, takže se zlatonka musí bránit útokům chytačů. A ti proti němu jdou opravdu tvrdě. Jejich výpady odvrací tak, že je buď skolí na zem, nebo jim třeba vytrhne koště, které mají mezi nohama. „Moje celá práce tkví v tom, odstrkovat je a ustupovat. Ale chytači za mnou musejí neustále takhle skákat,“ předvádí Šoupa parádní robinsonádu, za kterou by se nemusel stydět ani František Plánička.

À propos košťata. Ta už nejsou, co bývala. Hráči i hráčky teď mají mezi nohama jen plastové tyče. Je to bezpečnější – v dřívějších dobách se nejedno koště totiž v zápalu boje zlomilo a zkuste pak něco dělat se soupeřem, který proti vám běží se špičatým klackem. Tu éru zažil ještě Jan Trnovský. „Ale jen na svém prvním tréninku. To bylo v roce 2016, tehdy už ale nastupovaly tyto plastové trubky,“ říká tento borec z pražského týmu Prague Pegasus.

V Česku se první zápas hrál jen rok předtím, Trnovský je tedy už ostřílený veterán. Za svou hráčskou kariéru poznal, že famfrpál vytváří přátelská pouta. „V celém Česku je šest týmů, většinou se známe navzájem. A většinou se už známe i s hráči ze zahraničních týmů. Pro mě osobně je to sport, koníček, místo, kde jsem si našel spoustu přátel. A také ženu,“ dodává Trnovský tu nejdůležitější věc.

Jediné, co snad hráčům chybí k maximálnímu štěstí, je fakt, že ani košťata, ani plastové trubky nelétají. To je největší rozdíl oproti skutečnému famfrpálu, na který jsou experti Harry Potter a spol. I z toho důvodu všichni hráči zdůrazňují, že se jedná o mudlovskou verzi této hry – tedy o variantu určenou pro ty, kteří nemají kouzelnické schopnosti. „Kdyby existovala taková technologie, díky níž bychom mohli při famfrpálu také létat, určitě bych si ho chtěl v takové podobě zahrát. Ale zatím je to i tak dobré,“ usmívá se Trnovský.