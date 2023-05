Kličkovaná. Tu si vyzkouší řidiči mezi barevnými zátarasy na okraji Brodu, kde dělníci pracují na rekonstrukci severovýchodního obchvatu. „Práce na severovýchodním obchvatu jsou plánované do 11. září. Částečná uzavírka je od okružní křižovatky obchodního centra Albert po křižovatku U Cihláře. Pro vozidla nad 3,5 tuny je uzavírka úplná,“ informuje řidiče Jiří Bárta z odboru dopravy města Havlíčkův Brod.

Záhadná uzavírka a semafor. Tu najdou řidiči kousek za obcí Pohled směrem na Simtany. Rychlost průjezdu záleží na počtu aut vpředu a zda je na semaforu červená. Miroslav Mařík jezdí po silnici mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví denně. Uzavírka a semafor je pro něho záhada. „Stojí tady víc než týden. Nikde se nic neděje, nikdo tady nic nekope. Ale stát v koloně u semaforu a čekat na zelenou musím dopoledne i odpoledne,“ diví se řidič.

Nová linka autobusu spojí v Brodě Ledečskou ulici, sídliště a Perknov

Semafor nechalo na silnici umístit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jak dlouho tam bude světelná signalizace stát, je otázka. „V místě se jedná o preventivní bezpečnostní opatření v souvislosti s posunem svahu a vzniku nerovnosti na vozovce. Aktuálně řešíme způsob opravy, délka trvání dopravního omezení tedy ještě aktuálně není známa,“ sděluje mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Kyvadlový provoz. Dva semafory a dvě uzavírky za sebou. Na to se musejí připravit řidiči na silnici mezi Ronovem nad Sázavou a Novými Dvory. První semafor je hned za Ronovem. Délka čekání je závislá na denní době a na tom, jak je kolona čekajících aut dlouhá. Pět minut je minimum.

Pracovní nasazení

Po zdolání jednoho semaforu je tu vzápětí druhý, přímo před obcí Nové Dvory. Situace je podobná, stejně jako čekání v koloně. „Jasně, opravovat se musí. Co mě štve, je to neuvěřitelné pracovní nasazení, které je na těch silničních stavbách vidět. Proto trvají několikrát déle než by mohly. Ještě nejsou ani čtyři odpoledne, jaro, světlo, pěkné počasí a na silnici nikde ani noha. Minul jsem bagr, ve kterém nikdo neseděl,“ zlobí se jeden z řidičů v koloně, Luboš Šenk ze Žďáru.

Podle ŘSD byla oprava silnice I/19 Ronov – Nové Dvory v délce necelých tří kilometrů odložena z loňského roku. „A to z důvodu kolize s jinými uzavírkami. Nyní se práce provádí po polovinách s řízením světelnou signalizací, úplná uzavírka nebyla povolena,“ sděluje Marie Tesařová, ředitelka Správy Jihlava ŘSD.

Dělníci při opravách staré radnice v Brodě našli stopy hned po dvou požárech

Dělnici pracují u Nových Dvorů ve dvou úsecích. Vozovka byla ve špatném stavebním stavu, plná trhlin a výtluků. Cílem oprav je zlepšení technického stavu a zkvalitnění povrchu silnice a celkově tak prodloužení životnosti vozovky. „Za tímto účelem dojde k odfrézování obrusné a ložní asfaltové vrstvy vozovky a pokládce nových asfaltových vrstev,“ dodává Tesařová.

Dělníci pracují také nezpevněných krajnicích, čistí silničních příkopy a doplní silniční ocelová svodidla. „Vzhledem k tomu, že nebylo možné část úseku provádět za úplné uzavírky, prodlouží se termín zprovoznění asi o měsíc, to je do půlky srpna. Předpokládané náklady jsou čtyřicet milionů korun,“ dodává Tesařová.

Dopravní pasti na silnici I/19

* Rekonstrukce severovýchodního obchvatu Havlíčkův Brod 19. dubna až 11. září 2023

* Trasa Pohled a Simtany rekonstrukce svahu a vozovky. Kyvadlový provoz od května 2023, délka omezení neznámá, na vozovce se zatím nepracuje

* Rekonstrukce vozovky I/19 Ronov nad Sázavou a Nové Dvory. Kyvadlový provoz hned dva úseky za sebou. Délka skoro tři kilometry. Od 9. května do poloviny srpna, opravy mají šest etap