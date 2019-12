Na poslední chvíli se přihlásil i Stonařov na Jihlavsku, na Vysočině se letos bude zpívat na 46 místech.

V Proseči-Obořišti tomu tak bude poprvé, přesto už poněkolikáté. „Já v domově důchodců v Proseči-Obořišti pracuji čtvrtým rokem a vždycky se tady v rámci akce Česko zpívá koledy zpívalo. Ale nebylo to úplně oficiální, poprvé jsme se přihlásili až letos,“ vysvětlila souvislosti Blanka Zemanová.

Také letos se obyvatelé pustí do zpívání koled v jídelně domova důchodců o hodinu dříve než jinde, začnou v sedmnáct hodin, hned po společné večeři. „V osmnáct hodin by už na některé naše obyvatele bylo pozdě, proto začínáme dříve,“ řekla Blanka Zemanová.

Domov důchodců se na zpívání otevře i dalším zájemcům ze vsi, ale ti zatím zpívat se seniory nechodili.

Možná ke své škodě, neboť v Proseči-Obořišti se nebude zpívat pouze podle scénáře Deníku. „Máme tady dvě paní, je jim 92 a 93 let, a ty znají ještě další koledy, které se moc nezpívají. Poslouchat zpívat tyto naše dvě obyvatelky je skutečný zážitek, už se moc těšíme,“ dodala ještě Blanka Zemanová.

Na řadě míst napříč Vysočinou se už přidali zpěváci koled hned bezprostředně po zrodu akce, která letos dospěla do devátého ročníku. Na některé okamžiky lze už vzpomínat jako na historické mezníky. Například na to, že Havlíčkobrodský deník začal organizovat akci ve Světlé nad Sázavou díky pochopení tamní vedoucí folklorního souboru Škubánek Evy Pejchalové i těch, kteří se k ní už řadu let přidávají.

Za propagátorku společného zpívání koled pro změnu s Jihlavským deníkem lze bez nadsázky označit Miladu Vlčkovou, starostku Sboru dobrovolných hasičů Bezděčín. Hlavně díky ní se vesnička patřící pod Batelov přidala k Česko zpívá koledy už v roce 2013.

Podobně dlouhou tradici má akce v Martínkově na Třebíčsku. „Zapojujeme se snad už sedm let, sejdeme se v parku u stromku, bývá nás několik desítek,“ zavzpomínal starosta Martínkova Josef Pléha.

Rovněž ve Žďársku našel nápad se společným každoročním zpíváním koled v první polovině prosince tradiční bašty, v Herálci budou zpívat se Žďárským deníkem letos pošesté. „Každoročně mě potěší, když už v září a v říjnu se lidé ptají, jestli budeme i letos koledy zpívat,“ řekla k trvalému zájmu ze strany svých sousedů hlavní organizátorka zpívání koled v Herálci Renáta Gregorová.

Česko zpívá koledy 2019 na Vysočině



Havlíčkobrodsko (13 míst) - Bezděkov, Česká Jablonná, Dlouhá Ves, Dolní Město, Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov, Knyk, Ledeč nad Sázavou, Okrouhlice, Pohled, Příseka, Světlá nad Sázavou, Vepříkov

Jihlavsko (6) - Batelov, Bezděčín, Dolní Cerekev, Jihlava, Polná, Stonařov

Pelhřimovsko (15) - Bolechov, Červená Řečice (od 19 hodin), Horní Cerekev, Horní Ves, Humpolec, Kaliště, Kejžlice, Koberovice, Pelhřimov, Polesí, Proseč-Obořiště (od 17 hodin), Proseč u Pošné, Rodinov, Útěchovičky, Želiv

Třebíčsko (4) - Čechtín, Martínkov, Stařeč, Třebíč

Žďársko (8) - Herálec, Chlumětín, Oslavice, Polnička, Štěpánov nad Svratkou, Újezd, Vídeň, Vojnův Městec