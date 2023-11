Česko zpívá koledy. Akce, bez které by si už nedokázaly představit předvánoční čas ani na mnoha místech Žďárska. Také letos hudba a vánoční melodie rozezní náměstí obcí a městysů. Tradiční událost Deníku pojmenovaná Česko zpívá koledy propojuje lidi v sousedství už třináct let.

Česko zpívá koledy i na Žďársku. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Podruhé budou zpívat koledy obyvatelé obce Geršov, což je část obce Otín na Žďársku. Na loňský vydařený rok tam vzpomínají doteď. A už teď se těší na ten letošní, který bude ve středu 13. prosince od osmnácti hodin. Co událost pro lidi znamená, přibližuje kronikářka Miroslava Jurkasová. „Přidali jsme se loni a byli jsme s ročníkem nadmíru spokojení. Z každého domu někdo přišel a každý si to užil,“ vzpomíná.

Jurkasová doplňuje, že Česko zpívá koledy není jen o samotném zpěvu. „Je to i o tom sousedském setkávání a povídání si. Měli jsme oheň, kolem kterého jsme se sešli a kde jsme se zahřáli. Pro dospělé jsme uvařili svařák a punč. Děti pak dostaly masky a malinový čaj. A pak to zakončily prskavkami,“ přibližuje kronikářka, co všechno akce nabízí. Letos ji plánují v Geršově uspořádat podobně. „Dbáme na to, abys se lidí potkávali a komunikovali osobně. Je to událost pro celou obec. A ženské slíbily, že i něco upečou,“ předesílá Jurkasová.

Také ve Vojnově Městci se na zpívání koled připravují. V městyse na Žďársku zatím nevynechali ani jeden rok. Akci tam organizuje Monika Beranová. „Setkáváme se u kostela. Ten bývá nasvícený svíčkami. Vždycky tam přijdou desítky účastníků, kteří si to chtějí užít. Míváme k tomu občerstvení i hudební doprovod. Loni nám tu hráli na harmoniku a akordeon. Možná letos budeme mít nějaký sbor. Ještě to domlouváme,“ popisuje organizátorka s tím, že událost v Městci umocňuje vánoční atmosféru.

Můžete se také PŘIHLÁSIT Na webových stránkách www.ceskozpivakoledy.cz najdete interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Ačkoli se jejich počet už v polovině listopadu přiblížil k číslu dvě stě, zájemci stále mají možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

Letos se lidé napříč Českou republikou společně potkají ve středu 13. prosince od osmnácti hodin. Minulý rok se akce vrátila po dvouleté covidové pauze v živé podobě na česká náměstí, ke kostelům i na další místa.

Mohutný chór zazpívá druhou prosincovou středu šest vánočních koled a písní. Patří mezi ně letos Nejsem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz. Zde je ve formátu pdf ke stažení i zpěvník. V den konání texty zároveň vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Video: Také v Polničce se v minulosti zpívaly koledy.

Zdroj: Deník / Jana Nedělková

Nápad, aby si lidé společně užili předvánoční čas bez shonu ve frontách v, obchodních centrech, se zrodil v západních Čechách před třinácti lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí.

A zpívá se i za hranicemi země. Každý rok se k ní totiž připojují krajané napříč celým světem. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku. „Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ prozrazuje marketingová ředitelka Deníku Jitka Peroutková.

Vánoční poutákZdroj: Redakce