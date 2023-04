Rovnou o dvě provozovny pošty přijdou obyvatelé Žďáru nad Sázavou. Balíky, dopisy a další zásilky už lidé nepošlou ani si nevyzvednou z poboček v ulicích Sychrova a Brodská. Ty letos v okresním městě skončí od 1. července.

Pošta v Nádražní ulici zůstane ve Žďáře nad Sázavou jako jediná. | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Tři kilometry bude muset cestovat Zdeněk Musil, pokud si bude chtít od července na poště cokoli vyřídit. Dosud byl zvyklý využívat pobočku v Sychrově ulici. „Je to necitlivé. Já si to třeba obstarat zvládnu, jenže v okolí žije spousta starších lidí. Například moje matka už nedokáže do Žďáru dojet ani autobusem. Budu muset jezdit s ní,“ zhodnotil Musil. Ten není nadšený ani ze současné situace. „Pošta v Sychrově ulici otevírá často až v jedenáct, takže před prací si tam člověk nic nezařídí. A na hlavní pobočce bývají fronty už teď,“ dodal.

Žďárský starosta: Kvůli rušení pošt posílíme autobusy k hlavní pobočce

Na poštu v Brodské ulici byl zvyklý chodit Jaroslav Zeman. V Brodské ulici totiž pracuje a na tamní pobočku to má kousek. Teď mu její zrušení zkomplikuje život. „Využíval jsem tu poštu často, aspoň jednou týdně. Ve Žďáře pro mě byla nejdůležitější. Její zrušení mě omezí,“ přiblížil muž.

Rušené pobočky ve Žďáře nad Sázavou:

Žďár nad Sázavou 2 – Sychrova 75/1

Žďár nad Sázavou 3 – Brodská 1834/12

Nově bude muset využívat hlavní poštu v Nádražní ulici nedaleko náměstí Republiky. „Blízko hlavní pošty se nedá parkovat, takže se nošení balíků pronese. Tím rušením poboček se akorát celkově sníží kvalita,“ okomentoval Zeman.

Seznam rušených poboček České pošty na Vysočině: ve Žďáře skončí dvě

V okresním městě po zrušení dvou poboček zůstane pouze jediná, a to pošta v Nádražní ulici. „Nemůžeme si dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Je to kvůli financím. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ informoval zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán. Zatím pošta neplánuje jinde na Žďársku rušit další pobočky.