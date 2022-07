Obyvatele městysu tato situace mrzí. „Jakoukoli žádost, která se týká stavebního řízení, teď budeme muset vyřizovat zřejmě v Třebíči. Pro lidi to bude komplikace, hlavně pro ty starší,“ zamyslel se Radek Kliner.

Do konce července stavební úřad v Budišově oficiálně pracuje. Byť tato činnost vlastně spočívá jen v přesouvání dokumentů. „Stavebníkům se snažíme maximálně pomáhat. Podklady ke stavebnímu řízení tedy přijímáme. Já tyto dokumenty následně vozím na krajský úřad do Jihlavy, který agendu poté přidělí buď do Třebíče, do Náměště nad Oslavou, nebo do Velkého Meziříčí,“ vysvětlil starosta Piňos.

Stavební úřady se na Vysočině mají rušit celkem v šestnácti menších městech a městysech. Jejich kompetence převezmou úřady ve větších městech. Jenže na zdejších stavebních úřadech už často sami nevědí, kam dřív skočit. „Stavební úřad Pelhřimov je v současné době velmi pracovně vytížený. Případné zrušení stavebních úřadů v menších obcích by znamenalo další zátěž v agendě. Samozřejmě by tedy bylo nutné posílit personální kapacity a zároveň pro ně vyčlenit vhodné prostory,“ řekla pelhřimovská mluvčí Andrea Unterfrancová.

Nutnost navýšit počet úředníků potvrdila také Jihlava a Třebíč. „Ministerstvo pro místní rozvoj ani kraj nám k tomu dosud ale nedaly žádné pokyny,“ upozornila třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

Byť stavební úřady sídlí na radnicích, spadají pod ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). „Na mnohých z těchto úřadů agendu vykonávají jeden či dva úředníci. Pak stačí nečekaná nemoc a stavební řízení v obci nefunguje,“ prohlásil už dříve vedoucí oddělení odborné podpory MMR Martin Archalous.

S tím ale nesouhlasí starostové menších měst, ve kterých by měly stavební úřady zaniknout. Mezi ně patří i starosta Okříšek na Třebíčsku Zdeněk Ryšavý. „Ta zastupitelnost, o které ministerstvo mluví, je jen teorie. Na velkých úřadech má každý úředník přidělené nějaké oblasti, takže když onemocní, je situace podobná. Problémem je spíš složitost stavebního řízení, ke kterému se teď vyjadřuje kdekdo,“ odmítl ministerské tvrzení Ryšavý. Ten se před nedávnem spojil s dalšími starosty měst a obcí, kde by stavební úřady měly zaniknout. Společně o této věci jednali třeba s poslanci a senátory za Vysočinu. „Podporují nás. A Kraj Vysočina se tomu má věnovat na zářijovém zastupitelstvu,“ dodal Ryšavý.

Infoblok



Které stavební úřady na Vysočině se mají rušit:



Jihlavsko: Batelov; Brtnice; Luka nad Jihlavou; Nová Říše



Havlíčkobrodsko: Golčův Jeníkov; Habry; Štoky; Ždírec nad Doubravou



Třebíčsko: Budišov; Jaroměřice nad Rokytnou; Jemnice; Okříšky



Pelhřimovsko: Černovice; Horní Cerekev; Počátky; Žirovnice



V ČR je celkem 615 stavebních úřadů. Zrušit se má 244.