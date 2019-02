Žďársko – Benzin i nafta zdražují. Zvýšení cen pohonných hmot vlivem vzrůstu spotřební daně a daně z přidané hodnoty zvedlo ceny pohonných hmot zhruba o korunu na jednom litru.

Cena benzínu vzrostla od začátku roku téměř na všech čerpacích stanicích regionu. | Foto: Deník/ Helena Bauerová

Dráže je oproti minulému roku i u čerpací stanice ÖMV na silnici I/19 u Hamrů nad Sázavou. Druhého ledna tam stál natural 30,40 Kč, o den později už o dvacet haléřů na litru více, včera se jeho cena vyšplhala na 31,40 korun.

Také v dalších dnech lze předpokládat růst cen pohonných hmot. „V následujících dnech čeká motoristy další zdražování, které se bude s největší pravděpodobností pohybovat v řádu několika desetihaléřů,“ uvedl včera analytik společnosti Colloseum, jež se zabývá prodejem cenných papírů, Petr Čermák. „Čerpací stanice začínají do cen již promítat zvýšení daní, projevuje se růst velkoobchodních cen a svou roli sehrává i nepříznivý vývoj koruny vůči dolaru,“ vysvětlil analytik s tím, že růst cen pohonných hmot bude ještě nějakou dobu trvat.

Zdražování nekončí

„Cena ropy ke konci roku pokračovala v růstu, což se odráží i na ceně benzinu a nafty v Rotterdamu. Příčinou je optimismus týkající se oživení hospodářského růstu ve Spojených státech. Dále pak chladné počasí v USA, díky němuž se zvyšuje spotřeba topného oleje, což se následně projevuje i na poptávce po ropě,“ objasnil Petr Čermák.

Řidiči z rostoucích cen, které zatěžují jejich peněženky, nejsou dvakrát nadšeni, ale na podobné výkyvy si v posledních letech už téměř zvykli. Například v březnu loňského roku se cena benzinu během dvou měsíců zvýšila o tři koruny. Tehdy však natural po předchozím výrazném propadu ceny stál 25,64 korun, což by nyní šoféři brali s nadšením.

Naopak v létě 2006 vyšel na Žďársku litr benzinu na téměř rekordních 32 korun za litr. „Někdo teď třeba začne jezdit méně, alespoň dokud se růst cen nezastaví, drtivá většina motoristů to ale rozhodně nebude. Spíše se budou snažit ušetřit jinde,“ myslí si Pavel Hádek z Nového Města na Moravě.

Více znechucen je současnými cenami pohonných hmot Vladimír Plojhar ze Žďáru nad Sázavou.

„Vadí mi to hodně. Všechno se zdražuje, jenom platy většiny lidí zůstávají stejné, nebo naopak díky krizi klesají. Každé zdražování benzinu se mě dotýká osobně. Do práce jezdím autem, protože mi to ušetří hodně času, ale jestli bude benzin stále dražší, nevím, jak dlouho si to ještě budu moci dovolit,“ sdělil žďárský motorista.

Projeví se zdražení pohonných hmot na cenách výrobků a služeb? „Obecně se jakékoli zvýšení cen pohonných hmot promítne do nákladů téměř všech výrobců a poskytovatelů služeb,“ řekl Jakub Novotný, vedoucí katedry ekonomických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Jak dodal, závisí pak na konkrétním konkurenčním postavení dané firmy, její cenové strategii a závislosti na dopravě, zda toto zvýšení nákladů promítne do cen svých výrobků a služeb.

„Pokud se ale k daňovým změnám přidá i růst ceny ropy, projeví se to výrazněji na cenách výrobků a služeb,“ upozornil na hrozící vývoj Jakub Novotný.