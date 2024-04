Deník v pondělí 15. dubna zjišťoval, jaké jsou ceny u jihlavských čerpacích stanic, které jsou známé nízkými cenami. Ničím neobvyklým je fronta u Tank Ono u výpadovky na Pelhřimov. Nejen nákladní, ale i osobní auta tam čekají prakticky v kteroukoliv denní dobu. Benzin za 38,50 a nafta o rovné dvě koruny levnější, to je aktuálně nejlepší nabídka v krajském městě.

Jeden z řidičů si dokonce otevírá kufr, kde má srovnané dva kanystry. „Do Jihlavy přijíždím kolem Tesca. Tam mají benzín o čtyřicet haléřů dražší. To jim platit nebudu. Ani nevím, jak moc na tom vydělám, když musím jet přes celé město a pak tady čekat, ale o to nejde. Jde o princip,“ vysvětluje Jiří, který si nepřál uvést své jméno, redakce ho však zná. „Pak by se mi na dědině smáli,“ říká na vysvětlenou.

Zdroj: Deník/Martin Singr

U Primu na ulici Romana Havelky fronty nejsou, i tam je ale cena celkem lákavá. Natural 95 stojí stejně jako u Tank Ono, diesel je o čtyřicet haléřů na litr dražší. Cena přesně o sedm korun nižší než na dálnici D1 přilákala i Josefa Konečného za volantem naftového Audi A6. „Po přivaděči jsem tu hned, ta zajížďka ani ne deset kilometrů nic není. A nádrž na více než šedesát litrů mám skoro prázdnou,“ usmíval se.

Právě vysoké ceny na dálnici řadí Vysočinu na první příčky, co se týká ceny pohonných hmot. Jezdí tam vesměs bohatší řidiči, kteří na cenu až tak nehledí a nechtějí sjíždět, případně řídí služební vozy a palivo neplatí z vlastní kapsy. V Jihlavě jsou přitom naopak ceny výrazně pod republikovým průměrem. „Jihlava je prodejně slabší lokalita a zákazníci jsou více citliví na cenu než v jiných částech republiky,“ řekl Deníku již dříve Václav Koukolíček z oddělení komunikace v Tescu.

Právě čerpací stanice u hypermarketu Tesco patří mezi tři nejlevnější v Jihlavě, a zřejmě i na celé Vysočině. Litr nafty tam stojí stejně jako u Primu, tedy 38,90, benzín je o rovné dvě koruny dražší. I tam se tvoří menší fronta, většina řidičů spojí tankování s nákupem v obchodě. Kdo cestuje přes Jihlavu v noci, může u této benzinky využít samoobslužný nákup pohonných hmot.

Ceny paliv poslední dobou rostou poměrně rychle a tento trend bude v dalších dnech pokračovat. „Cena ropy Brent dnes stoupá v pásmu nad úrovní 90 dolarů za barel. Bezprostředním důvodem je to, že Izrael slibuje odvetu Íránu za jeho víkendový útok raketami a drony,“ odhadl v úterý 16. dubna ráno ekonom Lukáš Kovanda.

Roli hraje také aktuálně slabá koruna proti dolaru, což cenu pohonných hmot dále zvyšuje. „Pohonné hmoty jsou v Česku nejdražší od loňského října, ale i při dalším stupňování napětí na Blízkém východě se snadno dostanou na úrovně, kde naposledy byly v kritickém roce 2022,“ uzavřel Kovanda.