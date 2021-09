Rekordní počet, 23 mlékáren z celé republiky se zúčastnil letošního jubilejního 30. ročníku Mlékárenských dnů v Přibyslavi. Závěr? Situace na trhu s mléčnými výrobky není nijak růžová.

Mléčné výrobky s puncem kvality



Farmářské mléko: Moravia Lacto.a.s.



Vanilkový dring bez laktózy : Hollandia Karlovy Vary s.r.o



Bio řecký jogurt bílý: Polabské mlékárny a.s.



Dip ke grilování s česnekem: Polabské mlékárny a.s.



Mléčný dezert duo: Hollandia Karlovy Vary s.r.o



Míša tvarohový mls: Olma a.s.



Mlsni si tvarohový mix: Mlékárna Hlinsko.a.s.



Trifolino s lanýžem: Brazzale Moravia a.s.



Sýrové tyčinky: Mlékárna Olešnice a.s.



Sýr na pánev: Madeta a.s.



Bambino originál: Savencia Fromage et Dairy Czech republic a.s.



Máslo Burro Fratelli: Brazzale Moravia a.s.



Zdroj: Českomoravský svaz mlékárenský

„Stále se nedaří přesvědčit některé obyvatele Vysočiny, že kvalita českých výrobků je stejná jako ta z dovozu. Přitom v Rakousku to není problém,“ povzdechl si náměstek hejtmana Lukáš Vlček.

Zákazníkům na mléčných výrobcích vadí jediné; rostoucí cena. Potvrzuje to například Kateřina Moravcová z Havlíčkova Brodu. „Mám děti. Mléčné výrobky jíme a vidím každý den, jak cena roste. Hlavně u jogurtů a pribináčků. Uvažujeme, že jejich nákup nějakou dobu omezíme,“ konstatovala.

Podle Jiřího Kopáčka z Českomoravského svazu mlékárenského je důvodů zdražení několik. „Může za to například cena obalů. Cena papíru, kartonů a plastových obalů stoupla meziročně o 20 procent. Výkupní cena mléka je 8,85 korun za litr, ale ceny krmení pro zvířata pořád rostou,“ vysvětlil.

Mlékárny a farmáři se podle něj začínají bát o budoucnost. Straší je takzvaná Zelená evropská dohoda. „Je to absurdní podpora uhlíkové neutrality. Její stoupenci usilují v budoucnu o nulovou produkci mléčných výrobků. Přitom zrovna mléko může vyvážit možný nedostatek potravin pro miliardy lidí. Mléko kráva nadojí každý den, ale zeleninu sklidíte tak jednou dvakrát do roka,“ poznamenal.

Podle agrárního analytika Petra Havla k nižšímu zájmu o mléko směřuje i současný společenský trend. „Děti a senioři považují mléčné výrobky za zdravé. Bohužel střední generace odkojená Facebookem odmítá mléčné výrobky jako riziko. Přitom živočišnou bílkovinu lidské tělo potřebuje. Je lékařsky prokázané, že mléčné výrobky a mléko mají pozitivní dopad i na dítě v těle matky. Jejich odmítání zvyšuje riziko, že dítě bude obézní se sníženou inteligencí,“ konstatoval.

Že mlékaři jsou ochotni za svoje místo na slunci bojovat, dokazuje podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda právě třicet let trvající tradice Mlékárenských dnů. A také soutěž Mlékárenské výrobky a novinky roku 2021. Organizuje ji Českomoravský svaz mlékárenský.

„Zájem byl obrovský. Zúčastnilo se 19 mlékáren, do soutěže přihlásily 73 výrobky z toho bylo 54 novinek,“ upřesnil. Jedním z vítězů byla například Savencia Fromage e Dairy z Hesova u Přibyslavi. Podle jejího zástupce Vladimíra Čejny zákazníci hledají zážitky. „Například netradiční chutě. Spojení piva a sýrů nebo vína a sýrů. Rovněž i obal podléhá módě. společnost stárne a to má vliv na to, čemu dává zákazník přednost,“ dodal.