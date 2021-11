Černý scénář v podobě citelného zdražování elektřiny a plynu se naplňuje. Od nového roku si určitě připlatí zákazníci ČEZ.

Fronta u kontaktních míst dodavatelů energie, ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Málek

Nedávno jsem se přestěhovala do vlastního a s trochou nadsázky se dá říct, že se v tomto směru pořád ještě rozkoukávám. Nicméně musím přiznat, že kdyby mělo dojít k nějakému výraznějšímu zdražování energií, musela bych nejspíš omezit nějaké jiné výdaje, přemítala třiadvacetiletá Klára Benešová z Pelhřimova. Co za výdaje by to mělo být, už raději nechtěla přemýšlet.