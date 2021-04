„Očkovací centrum se nám podařilo zřídit ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno,“ informoval starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Partnerství s brněnskou nemocnicí bude podle starosty výhodné. Město totiž bude hradit pouze náklady za spotřebovanou energii. „Ušetřili jsme tím dva miliony korun, které byly plánované na provoz původního očkovacího centra. Tyto peníze tak můžeme investovat jinde,“ doplnil Kaminaras.

Očkovací centrum by mělo fungovat několik dní v týdnu. „Bude to v závislosti na počtu dostupných vakcín,“ sdělila mluvčí velkomeziříčské radnice Lucie Málková. Personál zajistí Fakultní nemocnice Brno. „v centru by mělo být okolo pěti zdravotníků, plus pár dalších pracovníků. Přesný počet zatím není specifikovaný,“ potvrdila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.