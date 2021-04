Čápa bílého mohou zájemci v těchto dnech zahlídnout například na komíně, který je součástí areálu pivovaru v Kamenici nad Lipou.

Podle nadšenců, kteří tyto velké bílé ptáky pozorují a údaje o nich zaznamenávají na webových stránkách České společnosti ornitologické, přiletěl čáp do Kamenice 26. března. „Jsem ráda, že se do Kamenice čápi vrátili a na pivovarském komíně zase každoročně hnízdí,“ usmála se Martina Štěpánková, která sleduje čápy od roku 2014 nejen na Vysočině.

Na Pelhřimovsku se noví nájemníci zabydleli také na komíně v Božejově, Horní Cerekvi a zřejmě od soboty 10. dubna je čáp také v Pelhřimově.

První byl v Lesonicích

Zřejmě nejrychlejší byl ale na Vysočině čáp, který obsadil komín v Lesonicích na Třebíčsku. Tam měl dorazit už 23. února. „Pokud je chladné nebo mrazivé počasí krátkodobě a sněhová pokrývka je nízká, tak jim to nevadí, to zvládnou. Horší by bylo, kdyby přišly déle trvající silné mrazy, že by se čápi nemohli dostat k potravě,“ řekl předseda pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině Vojtěch Kodet.

Dodal také, že už mají ale i záznamy, kdy čáp bílý v lednu nebo prosinci na Vysočině vzácně přezimoval. „To jsou ale spíš ptáci, kteří byli nějak zranění nebo nemocní a místní je pak třeba i přikrmovali, takže zimu přežili. Ale záznamů zimujících čápů je vícero i v republice, jde ale spíše o výjimky,“ poukázal na zajímavost Vojtěch Kodet.

V České republice mohou lidé vidět i čápa černého, ale ten je mnohem méně nápadný, protože hnízdí v lesích.

Hnízdění tohoto druhu je teď ale na Vysočině kvůli kůrovcové kalamitě ohrožené. „Staré lesy mizí a ptáci tak přichází o své přirozené prostředí. Řada hnízd, která byla v uplynulých letech funkční, už není. Čáp si tak musí hledat nové hnízdiště. V řadě oblastní ale bude mít problém najít nějaký vhodný starý porost,“ přemítal Vojtěch Kodet.