Švaňhal byl přitom v souvislosti se soužitím s bývalou družkou pravomocně odsouzen za domácí násilí letos v květnu. Kauzou se zabýval Obvodní soud pro Prahu 4. Křivé obvinění nyní řeší Okresní soud v Třebíči. Ten před několika dny trestní stíhání bývalého soudce zastavil pro neúčelnost. „Proti rozhodnutí soudu ve věci křivého obvinění jsem podal stížnost. Podle mého názoru není vyloučeno, že by obviněný mohl od soudu odejít s přísnějším trestem,“ míní třebíčský žalobce Václav Mastný. Rozhodnutí není pravomocné. Stížnost nyní musí posoudit Krajský soud v Brně.

Roman Švaňhal dostal za domácí násilí dva roky s podmínkou na šestatřicet měsíců. Kromě toho musí poškozené vyplatit odškodné šedesát tisíc korun za nemajetnou újmu. Podle třebíčského soudu je to dostatečný trest i za křivé obvinění bývalé družky.

Švanhal ji měl obvinit z toho, že mu násilím vlezla do bytu bez jeho svolení a nechtěla odejít. To se podle policie neprokázalo.

Za domácí násilí bývalému soudci hrozilo až osm let. Počátek kauzy se datuje do roku 2018, kdy bývalá Švaňhalova družka podala trestní oznámení. Kvůli podjatosti případ přesunuli do Třebíče. Švaňhal byl obviněn v červnu 2018. Na konci června téhož roku jej tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán zprostil výkonu funkce předsedy i řadového soudce. Obžalobu dostal soud v roce 2019.

Podle pravomocného rozhodnutí měl Švaňhal, tehdy jako čtyřicetiletý, svou o čtyři roky mladší družku týrat dlouhodobě, a to od prosince 2014 do června 2017.

Eva G. Z Prahy u soudu uvedla například toto: „Děsivé bylo, že většinou neřval, stál těsně u mě a mluvil potichu. Přitom jsem cítila, jak z něj sálá agrese a zloba. Strašně jsem se ho bála. Většinou to bylo, když jsem zavedla řeč na peníze.“

Obžalovaný jí měl odpírat peníze, auto, jídlo. Údajně se také nedostatečně zapojoval do výchovy jejich syna narozeného na konci roku 2014.

Švaňhal vše vytrvale popíral. Podle něj jeho družka nezvládala přestěhování z velkoměsta na maloměsto. Vztah se proto postupně rozpadal. Soudy nakonec uvěřily poškozené, protože její výpověď souhlasí s ostatními svědeckými výpověďmi a důkazy.

Naopak argumenty Romana Švaňhala, opírající se především o výpovědi blízkých, byly podle soudu pouze účelovou snahou zbavit se viny.

Bývalý soudce ještě může podat dovolání k Nejvyššímu soudu, což je ale mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek na již uložený pravomocný trest.