Pro místní je bývalá textilka pojmem. Podle Miroslava Vaška, který ve Víru bydlí, je s vesnicí neodmyslitelně spjata. „Téměř každý z dědiny zná někoho, kdo tam kdysi pracoval. Mrzelo nás, že to bylo deset let zavřené. Jsme proto rádi, že z toho komplexu něco bude a nespadne to. A třeba to bude znamenat i nová pracovní místa,“ popsal Vašek.

Svou vizi přestavby bývalé továrny prozradil Deníku investor David Matuška. Ten plánuje cílit především na turisty. „Bez nich by nemělo smysl projekt rozvíjet. V okolí jsou už ferraty, lezecké stěny, přehrada i krásná příroda. Lidé jsou zvyklí sem jezdit. Nově dostanou kvalitnější zázemí a více možností, jak trávit čas. Chceme například rozšířit i sportovní aktivity,“ přiblížil plány.

Matuška ujišťuje, že je pro něj důležitá i reakce místních. „Chceme, aby byla továrna průchozí a přístupná všem. Pro historii obce je důležitá. Chceme na to navázat a rozvinout to,“ řekl.

První návštěvníci by mohli do areálu zavítat ještě letos. „Pokud všechno půjde hladce, mohlo by to být do podzimu. Rozhodně ale ještě není hotovo. Práce ještě budou pokračovat zhruba dva roky. Začali jsme s nimi loni, prvně byl potřeba vyřešit odkup. Chceme získat i dotace, na které spoléháme. Investice totiž překonají sto milionů korun,“ vysvětlil Matuška a dodal, že ještě dokončuje získání posledních potřebných dokumentů.

Co by mohlo v bývalé textilní továrně Rotter být?

Byty, hotel, restaurace, pivnice, turistické informační centrum, vyhlídka, muzeum, hydroelektrárna, sádky na pstruhy, bazén, konferenční prostory, sklady, turistické stezky či parkoviště.

To, jak práce a financování bude pokračovat ovlivní i finální podobu areálu. Nový vzhled továrny ve studii vypracoval architekt Lukáš Větrovec. „Cílem je přestavět nevzhlednou továrnu na krásném místě na živý a reprezentativní objekt, který opět nabídne nejen pracovní místa, ale zároveň prostor pro relaxaci a odpočinek nejen pro turisty, ale hlavně pro místní občany a obyvatele blízkého okolí,“ přiblížil.