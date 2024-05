/VIDEO/ Ve Žďáře nad Sázavou se rodí pilotní projekt dostupného bydlení, slibuje ekologické a cenově dostupné byty pro klíčové pracovníky. Dřevostavba bytového domu má být hotová v roce 2025.

Dřevostavba bytového domu má být hotová v roce 2025. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Tady bude asi kuchyň s obývákem, tady toaleta a tamhle ložnice, tipovali hosté pozvaní na slavnostní poklepání základního kamene bytového projektu Dostupného bydlení při prohlídce dřevostavby, která vzniká ve Žďáře nad Sázavou v městské části Klafar. Do nových bytů by se měli nastěhovat především zdravotníci, učitelé, hasiči, policisté i zástupci dalších, pro společnost důležitých, profesí.

První ze tří plánovaných bytových domů už je ve fázi hrubé stavby. Byty staví společnost Dostupné bydlení České spořitelny, která na slavnostní poklepání základního kamene, nebo v tomto případě spíše tematicky použité dřevěné desky, pozvala řadu významných hostů. Například Petra Hladíka, ministra životního prostředí, jenž se v podstatě takto vrátil „domů“. „Pocházím z Vysočiny a do Žďáru jsem jezdil, když jsem byl na základní škole, plavat. Ve Žďáře se také narodil můj táta, takže já mám k tomuto městu velice silný emocionální vtah. Proto jsem velice rád za toto pozvání,“ řekl ministr Hladík.

Jeho další slova už patřila samotnému projektu. Vyzdvihl především výhody, které s sebou dřevostavba přináší. „Omezení limitu prašnosti, hlučnosti i délky výstavby je něco, co při klasické stavbě nelze udělat. Za mě, jako za ministra životního prostředí, palec nahoru,“ pochválil projekt Petr Hladík.

Pozvání platilo i pro Lukáše Černohorského, náměstka ministra Ministerstva pro místní rozvoj, senátora Josefa Klementa, Daniela Ryšávka, ředitele Státního fondu podpory investic, Radku Vladykovou, výkonnou ředitelku Svazu měst a obcí ČR nebo Daniela Miklóse, náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, kteří ve svých proslovech pěli mimo jiné i chválu na připravenost Žďáru nad Sázavou vstoupit do takového projektu.

Projekt Dostupného bydlení je svým způsobem unikátní. Čtyřpatrová dřevostavba začala vznikat před čtrnácti dny, termín dokončení je naplánovaný na únor 2025. Vzniknout by mělo 34 bytových jednotek. S podobnými projekty už má dlouholeté zkušenosti rakouská Erste Group, do jejíhož koncernu Česká spořitelna patří. „Chtěl bych moc poděkovat týmu České spořitelny a mateřské společnosti Erste Group za jejich kuráž a odhodlání tento projekt zrealizovat. Vždycky říkám, že jste pirátský paprsek pronikající do matrixu, že to tady ještě nikoho nenapadlo,“ vysekl realizátorům projektu Dostupného bydlení poklonu žďárský starosta Martin Mrkos.