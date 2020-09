„Máme Domov seniorů v Mitrově, ale tam je čekací lhůta nejméně rok. Navíc je daleko a hůře přístupný. Chtěli bychom seniorům z Bystřice zajistit bližší bydlení,“ nechal se slyšet bystřický starosta Karel Pačiska.

Radnice nyní hledá potencionálního investora, který by jim s plánem výstavby domova důchodců pomohl. „Máme pro něj místo v územním plánu na okraji města. A máme hotový i projekt. Pokud najdeme vhodného investora, postavíme domov důchodců do dvou let. Mělo by tam být přes sto míst,“ sdělil Pačiska.