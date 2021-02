„Chceme zbourat garáže u polikliniky. Je jich tam patnáct. My je nevyužíváme a poliklinika žádná auta, která by tam parkovala, nemá. V tuto chvíli se pronajímají, ale jsou v dezolátním stavu,“ popsal bystřický starosta Karel Pačiska.

K tomu, aby byly garáže opět funkční, by musely projít zásadní rekonstrukcí. Tímto směrem se ale radnice vydat nechce. Město se rozhodlo nevyužívané stavby zbourat. „Máme demoliční výměr a hledáme firmu, která se toho ujme. Už ji máme vyhlédnutou,“ poznamenal Karel Pačiska.

Na uvolněném místě po garážích by mohla v budoucnu vyrůst nová budova. Ta by sloužila pro potřeby integrovaného záchranného systému. „Hasiči by tam měli novou hasičskou zbrojnici. Je tam dobrý výjezd na silnici I/19. A jednali jsme i s Krajem Vysočina o tom, že by tam bylo společné stanoviště i pro záchranku,“ řekl bystřický starosta.

Do třetice by se v nové budově mohli zabydlet policisté. „To je zatím v jednání,“ informoval Pačiska.

Policisté chtějí zůstat

Policisté se ale zatím stěhovat nechtějí. „Objekt Obvodního oddělení v Bystřici nad Pernštejnem je pro naše potřeby vyhovující a zcela dostačující. V minulosti jsme do objektu investovali a v současné době je budova ve velmi dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2012 se tam prováděly stavební úpravy, které směřovaly k modernizaci služebny a zázemí pro policisty i veřejnost, když zde bylo vybudováno kontaktní a koordinační centrum pro veřejnost,“ vyjádřila se policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že vynaložené náklady dosahovaly částky 3 650 000 korun.

Budova, kterou policisté v současné době obývají, už prošla rekonstrukcí podruhé. Poprvé to bylo v roce 2015. „Jednalo se o projekt Realizace úspor energie a spočíval ve stavebních úpravách za účelem dosažení energetických úspor. Vynaložené náklady činily 2 790 000 korun,“ doplnila Dana Čírtková.

„Další úpravy v objektu plánujeme také v rámci nového projektu v letech 2023 až 2024 a mělo by se jednat o opravu technických přípojek a případné zvelebení zázemí pro policisty,“ dodala.

Výstavba budovy pro všechny složky integrovaného záchranného systému tak zřejmě nevyjde. To ale bystřickou radnici netrápí. „Pak je tu další možnost. Na místě garáží by mohly být třeba rodinné domky. Nebo něco dalšího. Určitě bychom to nenechali zarůst,“ usmál se Karel Pačiska.