Bystřicko - Studii, kterou vypracovala brněnská společnost Kordis a jež se týká rozšíření spojů Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) do jižní části Bystřicka, má už k dispozici bystřická radnice.

Na bystřické nádraží by v rámci připojení města k IDS JMK přibyl automat na tarifní jízdenky. | Foto: Deník/Lenka Mašová

„Ve studii jsou zaneseny všechny možné budoucí spoje, včetně ekonomického dopadu na město," uvedl bystřický místostarosta Josef Vojta. Bystřická radnice několik let usiluje o to, aby obyvatelé mohli jezdit do Brna na jednu jízdenku jednodušeji a levněji díky tarifu IDS JMK. Teprve loni se jim ale podařilo od Kraje Vysočina získat souhlas k poskytnutí dat společnosti Kordis za účelem vypracování studie.

„Studii, ze které je jasné, kolik by nás to stálo, jsme potřebovali i proto, abychom ji mohli představit obcím v okolí, které se k nám chtěly přidat, protože i ony mají přirozenou spádovost na Brno, lidé tam jezdí do zaměstnání, děti do škol," uvedl Vojta.

Vlak už v létě?

Zahrnutí Bystřice a okolí do IDS JMK by u osobní linkové dopravy znamenalo roční platbu ve výši padesát korun na obyvatele, což činí přibližně 440 tisíc ročně. Pro dopravu po železnici, se kterou by Bystřičtí rádi začali už od června, by roční kompenzace výnosů z tržeb Českým drahám byla nejvíce 278 tisíc korun. Do systému by byly zahrnuty železniční stanice a zastávky Rovné Divišov, Rozsochy, Bystřice nad Pernštejnem, Věžná a Rožná. Automaty na jízdenky mají být ve stanicích a cestující si vyberou, zda pro cestu využijí běžnou jízdenku, anebo tarifní IDS JMK.

Studie v další fázi navrhuje i výraznější rozšíření bystřické MHD, které by přineslo navýšení příspěvku města na její provoz o zhruba půl milionu za rok. Už nyní radnice posílila dvě linky, aby v pracovní dny jezdily ke každému vlaku, což letos vyjde na 80 tisíc.

Jestli ale skutečně k připojení od června dojde, záleží i na tom, jak se na možnost rozšíření jihomoravského dopravního systému hlouběji na Vysočinu budou dívat zástupci kraje, kteří se k této snaze dlouhodobě vstřícně nestaví. „Není důvod měnit své stanovisko, dokud se nevyřeší situace kolem komplexního dopravního systému Kraje Vysočina," sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

„Vedení kraje není příliš nakloněno aplikaci přeshraničních systémů, pokud by mělo dojít v budoucnu přece jen k jejich zavedení, muselo by o tom rozhodovat patrně zastupitelstvo. Bylo by třeba řešit nejen rozsah spojů, stanoviska obcí na trasách, ale i výši příspěvků a další aspekty," poznamenala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Zájemci o rozšíření dopravního systému Jihomoravského kraje už ale dál nechtějí čekat.

„Na to, až kraj vytvoří svoje avizované komplexní řešení dopravní obslužnosti na svém území, jsme čekali několik let. Když se tak ale dosud nestalo, chceme se zařídit podle svého a dopřát místním lidem komfortnější cestování," vyjádřil se starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Připojit se od června k jihomoravské integrované dopravě, konkrétně železniční, plánují také v Osové Bítýšce na Velkomeziříčsku.

„Studii už máme vypracovanou, v nejbližších dnech ještě projednáme náklady. Pokud by šlo o 50 korun ročně na obyvatele, do toho bychom jít mohli," předpokládá starosta Osové Bítýšky Josef Mach. Osová Bítýška o připojení usiluje společně s Křižanovem, Ořechovem a Vlkovem u Tišnova, které leží vedle sebe na železniční trati.

„Přirozená spádovost je u nás k Brnu, a je tedy logické, že chceme místním lidem, hlavně školákům, zajistit jednoduchou a cenově výhodnou dopravu. Krajský úřad s integrovanou dopravou, pokud je mi známo, zatím nepočítá, a i kdyby existovala, tak od nás, kteří jsme na hranicích kraje, stejně nikdo směrem na Jihlavu nejezdí," říká starosta Osové Bítýšky s tím, že oni, stejně jako Bystřice nechtějí kromě stávajícího příspěvku na dopravu od Kraje Vysočina žádné peníze navíc.