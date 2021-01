Výzvu k nominování nového Nositele tradic Bystřicka vyhlásili v Bystřici nad Pernštejnem. „Tento projet pokračuje dál, takže i letos hledáme dalšího nositele tradic,“ potvrdil bystřický místostarosta Martin Horák.

V roce 2020 se Nositelem tradic Bystřicka stal kolář z Nyklovic Aleš Uherka. | Foto: Archiv Bystřice nad Pernštejnem

Své návrhy mohou lidé zaslat či předat v zalepených obálkách do do pátku 26. února do kanceláře mikroregionu Bystřicko. Mohou nominovat jednotlivce i skupinu. V návrhu by měli také uvést tradici, se kterou je nominovaný spjatý.