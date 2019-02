Bystřice nad Pernštejnem - Myšlenka denního stacionáře pro zdravotně postižené děti i dospělé je opět o kousek blíž své realizaci. Zástupci kraje Vysočina převedli budovu bývalého internátu v ulici Pod Horou na město, které s objektem počítá pro zřízení stacionáře.

„Čekali jsme na to, až bude internát náš, nyní se ještě vyřizuje nutná administrativa a pak se můžeme zaměřit na konkrétní stavební projekt,“ informoval bystřický starosta Josef Vojta.

Podle předběžného průzkumu ve městě a jeho okolí bylo již v minulém roce zjištěno, že zájem o zřízení podobného zařízení pro zdravotně handicapované by byl. „Zdravotně postižených lidí, kteří se neobejdou bez celodenní péče, bohužel přibývá a jejich opatrovníci si také potřebují někdy vyřídit svoje osobní záležitosti. Byla by to prostě taková „mateřská školka“ pro handicapované děti i dospělé,“ vysvětlil Josef Vojta.

Původně se uvažovalo i o tom, že by se pro zřízení stacionáře daly využít i volné prostory v domě s pečovatelskou službou. Bývalý internát se však nyní jeví jako lepší varianta.

„V příštím roce by mělo dojít k vypracování projektu přestavby budovy na stacionář. Realizace pak záleží především na penězích.Samozřejmě, že bychom se v této souvislosti snažili dosáhnout na nějaký dotační titul,“ přiblížil bystřický místostarosta Josef Vojta. Už nyní ale je v Bystřici a jejím okolí více než dvacet potenciálních klientů. „Zájemce o tuto službu máme, a to jak z řad dospělých, tak i dětí,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Bystřici nad Pernštejnem Drahomíra Lukšová s tím, že přespolní klienti by měli být do stacionáře v Bystřifci sváženi.