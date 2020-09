Centrum Eden, Domanínský rybník, Lísek a Bystřici nad Pernštejnem propojí patnáctikilometrová okružní cyklostezka.

Cesta povede mimo jiné i přes bystřickou pohádkovou alej a kolem dětských hřišť. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Trasa z Edenu až po Domanínský rybník už je hotová. K ní nyní přibyla další část vedoucí do Domanína. Zbývá nám dokončit propojku na silnici vedoucí do Bohuňova a do Lísku, kde část cesty povede po místní komunikaci. Tím by se patnáctikilometrový okruh dokončil,“ informoval starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.