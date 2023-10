Bíteš, Meziříčí, Křižanov: na Žďársku se rozjela výstavba nových domů i bytů

V Bystřici nové bydlení staví dvě firmy - SPH Stavby a STAVOFLOS. Druhá jmenovaná už v současnosti domy prodává. Jeden stojí okolo šesti a půl milionu korun. Pavel Flos ze společnosti STAVOFLOS upozornil, že prodávají už přímo jednotlivé domy, ne pouhé parcely. „Na pozemkách jsme je už postavili. Nyní nabízíme řadové domy,“ popsal jednatel s tím, že lidé po koupi dostanou půl milionovou dotaci.

Flos zároveň okomentoval, že prodeje v současnosti váznou. „Vždycky jsme prodali všechno hned. Jenže teď to vázne a jde to pomaleji. Doba na prodej není úplně ideální. Na druhou stranu pokud by měl někdo o novostavby zájem, tak je pořád může mít. A přestože teď nastal útlum, tak do budoucna máme v projektu další výstavby. Chceme v tom pokračovat. Trh se snad zlepší a půjde to dál,“ poznamenal jednatel stavební firmy.

V Bystřici nad Pernštejnem do budoucna další podobnou výstavbu domů neplánují. Starosta Horák uvedl, že ve městě nyní uvažují o stavbě objektu, který by se zaměřil na sociální služby. „Zvažovali jsme i parkovací dům, ten ale nejspíš nepostavíme,“ předeslal starosta.

Podobný přístup mají i ve Velkém Meziříčí, kde na Hliništi vytvořili novou čtvrť. Tam bude stát jednadvacet domů. Další takové projekty však ve městě plánovat nebudou. Starosta Alexandros Kaminaras pro Deník už dříve řekl, že se to nevyplatí.