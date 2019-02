Bystřice zaplatí trenéry, chce víc sportu

Bystřice nad Pernštejnem – Dvě stě tisíc korun chtějí Bystřičtí ještě letos investovat do podpory sportovních trenérů mládeže ve městě, a to prostřednictvím nového grantu pro jejich odměňování. V příštích letech by to pak mělo být podstatně více a podpora by se týkala i asistentů trenérů.

„Jde nám o to, zvýšit motivaci trenérů a také jejich asistentů, kteří pracují s mládeží. Doba dobrovolnosti je pryč a my bychom rádi ve městě, které disponuje nadstandardním sportovním vybavením, posílili zájem mládeže o sport. Odměňování trenérů má vést i ke zvýšení jejich kvalifikace a rozvoji nových, ve městě zatím neprovozovaných sportů,“ informoval bystřický místostarosta Josef Vojta. Dodal, že málo příležitostí ke sportovnímu vyžití je v Bystřici zejména pro děvčata. V současné době ve městě aktivně pracují a zúčastňují se soutěží mládežnické oddíly fotbalistů, florbalistů, tenistů, házenkářů, šermířů, oddíl aerobiku a tance. Cvičí hlavně dospělí V Bystřici jsou kromě šestnácti venkovních sportovišť různého typu včetně atletického stadionu rovněž čtyři tělocvičny ve dvou základních školách, tělocvična a posilovna zemědělské školy, sál, malá tělocvična a posilovna v sokolovně, sál a tělocvična v orlovně a komplexně vybavená sportovní hala. Sportoviště ovšem v drtivé většině využívají dospělí, což by se mělo podle zástupců města motivačním odměňováním trenérů mládeže změnit. V letošním roce činí sportovní grant města milion korun, z toho osm set tisíc hodlají radní rozdělit mezi jednotlivé žadatele o něj, a to v objemu maximálně 180 tisíc na jednoho z nich. Zbylých dvě stě tisíc tak mohou použít do pilotního projektu fondu odměňování trenérů mládeže. „Maximální odměna trenéra za měsíc by byla dva a půl tisíce korun, asistent by dostával polovinu. Letos ale máme jenom dvě stě tisíc, takže se odměny budou týkat jenom trenérů, asistentů zatím nikoli,“ uvedl Vojta. V březnu dostanou projekt motivačního financování trenérů na stůl ke schválení radní, od dubna by pak měl začít fungovat v praxi. „Předpokládáme, že jestliže budeme mít kvalitní trenéry a rozsáhlejší nabídku sportovních aktivit, mládež, potažmo jejich rodiče, budou mít o sport větší zájem,“ dodal místostarosta.

Autor: Lenka Mašová