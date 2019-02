Bystřice nad Pernštejnem – Nové překladiště komunálního odpadu hodlá v areálu Technických služeb vybudovat město Bystřice nad Pernštejnem. „V návaznosti na nový zákon o odpadech a zákazu skládkování, který má začít platit v roce 2023, musíme vybudovat překladiště komunálního odpadu,“ vysvětlil starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Komunální odpad by pak město sváželo na místo nového překladiště a odtamtud by následně smetí z domácností putovalo do spalovny. „Ještě nevíme, kam konkrétně jej budeme vozit, ideální by pro nás byla spalovna v Brně, ta je pro nás nejblíž,“ okomentoval Karel Pačiska.

V tuto chvíli se město snaží o směnu pozemků. Tak, aby mohlo být překladiště vybudováno přímo v areálu Technických služeb. „Projekt na překladiště už máme hotový. Teď potřebujeme dořešit pozemky, protože v areálu Technických služeb je i stará nepoužívaná betonárka, která není naše. Takže se s majitelem snažíme dohodnout směnu parcel za podobný pozemek v průmyslové zóně. Do pololetí tohoto roku bychom snad už měli mít místo pro stavbu ve svém vlastnictví a tím pádem bychom mohli začít překladiště budovat. Na výstavbu překladiště se pokusíme získat nějakou dotaci, snad se to podaří,“ zadoufal bystřický starosta.