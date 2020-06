„Vydali jsme nový leták nazvaný Kolem evropského stromu. Jde v podstatě o přetvořenou vodohospodářskou stezku, v níž teď nově klademe důraz na Chudobínskou borovici,“ informovala Barbora Vašková z bystřického infocentra.

Chudobínská borovice vyhrála vloni titul Evropský strom roku, a tak není divu, že chce město tuto významnou událost turistům připomenout.

To ale není jediné, co si mohou návštěvníci z informačního centra odnést. „Máme i leták pojednávající o vyhlídkových místech na Bystřicku. A dělali jsme také reedici výletů s dětmi. V nabídce jsou i krásy a zajímavosti na Bystřicku, což je ve stručnosti všehochuť toho, co se dá u nás dělat a vidět,“ popovídala o dalších letácích Vašková.