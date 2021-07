Majitelé aut, kteří potřebují potvrzení o jeho provozuschopnosti, mají teď situaci o něco jednodušší. Město totiž prodalo nevyužitý pozemek technických služeb, kde záhy vyrostla nová stanice technické kontroly.

„Teprve se to tam zavádí, ale lidé to určitě ocení. Dřív museli jezdit do Nového Veselí nebo do Kunštátu. Na obě strany to bylo poměrně daleko,“ konstatoval starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Bystřice stanici technické kontroly v podstatě „přetáhla“ okresnímu městu. „Provozovatel technické kontroly ji původně chtěl vystavět ve Žďáře. Ale tam se nedohodl na žádném vhodném pozemku. U nás mu naše technické služby nabídly nevyužitou parcelu. Takže halu s celým vybavením postavil v Bystřici nad Pernštejnem,“ vysvětlil bystřický starosta.