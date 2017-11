Bystřice potřebuje nový filtr do kotelny, vyhláška přitvrdí

Bystřice nad Pernštejnem – Nový filtr do biomasové kotelny za přibližně sedm milionů korun musí pořídit v Bystřici.

Bystřická kotelna.Foto: Deník / Mašová Lenka

„Je to kvůli zpřísnění vyhlášky týkající se vypouštění pevných částic, teď je norma 250 miligramů na metr krychlový, nově to bude 30 miligramů. My bychom to pak měli zřejmě hraniční, nemuseli bychom se do vyhlášky „vejít“, takže potřebujeme nový filtr pevných částic,“ vysvětlil místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

„Uvažovali jsme nejdříve o nějakých dílčích opatřeních, což by bylo levnější, ale asi by to nemělo dlouhou životnost, takže nakonec jsme se rozhodli filtr pořídit,“ doplnil místostarosta s tím, že aktuálně město připravuje projekt a do konce ledna hodlá požádat o evropskou dotaci. Ta by mohla činit až devadesát procent uznatelných nákladů.

Přísnější vyhláška začne platit od roku 2019, Bystřičtí by chtěli instalaci nového filtru stihnout příští rok o prázdninách. „Přes léto je k tomu ideální doba, protože se netopí a kotelna lidem zajišťuje jen teplou vodu,“ doplnil místostarosta.

Bystřická biomasová kotelna, která od roku 2001 funguje pod hlavičkou společnosti města Bystřická tepelná, vytápí přibližně sedmnáct stovek městských bytů, školy, sportovní halu, koupaliště, kulturní dům a řadu dalších objektů.