„Slavit se bude o pouti, tedy 8. a 9. srpna, a program bude opravdu hodně nabitý. Kromě pouti bude ve městě ještě tradiční sraz automobilových veteránů, filmový festival a také dvě etapy cyklistického závodu Vysočina. V rámci oslav pak počítáme také s průvodem městem, divadlem na náměstí nebo videomapingem promítaným na kostel,“ přiblížil bystřický starosta Karel Pačiska.

Co se týče plánované rekonstrukce bezmála desetiletí starého amfiteátru v dolní části Masarykova náměstí, kde se pořádají kulturní akce, město do ní hodlá investovat maximálně pět milionů korun.

„Spodní část náměstí je stále jaksi nedodělaná, kdysi tam měl stát ještě jeden objekt, kde se plánovalo umístění radnice. K tomu ale nedošlo, městský úřad pak vznikl v Příční ulici. U amfiteátru chybí odpovídající zázemí pro vystupující, což bude vyřešeno propojením do knihovny, přibude rovněž systém spouštěcích ´záclon´ a další vylepšení, ale také se například pokusíme dořešit most u vstupu do knihovny, který byl zřejmě kdysi také jen provizoriem,“ přiblížil starosta.

V povětrnostním vlivům otevřeném amfiteátru se již v předešlých letech průběžně opravovaly schody, stejně jako i poškozená prkna na pódiu; nyní se opravy pojmou komplexně.

Bystřice byla povýšena na město císařem Rudolfem II. 11. dubna 1580, o což se zasadil její tehdejší majitel a nejvyšší kancléř království Vratislav z Pernštejna, řečený také Nádherný. Věčně zadlužený šlechtic, který si půjčoval i od svých poddaných, povýšení zajistil coby splátku svého dluhu vůči Bystřici. Tehdy sídlo získalo i svůj znak s polovinou hlavy zubra a orla ve žlutém poli, který používá dodnes.