Že už nemusí opravy řešit, je rád František Vrtina. Ten získal v Bystřici opravený byt nedávno. „Jenže to stálo majlant. Rozhodně to nebylo levné. Každopádně s tím jsem teď spokojený a jsem rád, že můj byt není zatím potřeba nijak dál upravovat. Nechtělo by se mi z něj kvůli tomu všechno stěhovat pryč,“ okomentoval bystřický obyvatel. Starosta Martin Horák pro Deník vysvětlil, jak budou k rekonstrukcím ve městě přistupovat.

Starosta vnímá opravu starých bytů jako běh na dlouhou trať. Klasickým tempem by zlepšení jejich stavu zabralo desítky let. Starosta proto doufá, že se do akce připojí i sami obyvatelé. Ti z toho následně budou mít výhody. „Nájemník si rekonstrukci může investovat sám. To se posléze projeví v ceně jejich nájmu. Ten totiž následně několik let poroste maximálně jen o inflaci. Více si lidé připlácet nebudou,“ přiblížil Horák motivaci. Snížený nájem by měl trvat patnáct let.

Horák doplnil, že v minulých letech investovali hlavně do zateplení sídlišť, rozvodu elektřiny či nových oken. „Venkovní část se nám podařilo dokončit. Teď se musíme zaměřit i na tu vnitřní. Některé byty nezažily rekonstrukci padesát let a jsou pořád v původním stavu. Ten je však v současnosti už nevyhovující,“ uvedl s tím, že se prvně zaměřují na prázdné a už vystěhované byty. „Kapacitně jsme však prakticky naplnění,“ dodal bystřický starosta.

V roce 1979 se do bytu nastěhovala důchodkyně Jana. V té době byl jako nový, jenže za téměř padesát let se její domov nezměnil. „Koupelnový kout i kuchyň vypadají stejně jako před lety. Změnil se akorát balkón. Ten je teď vyšší, což je fajn kvůli sněhu. Za opravu bych byla ráda, jenže na to z důchodcovského platu nenašetřím. Už počítám s tím, že v bytě dožiju tak, jak jsem do něm přišla. Ten se změní, až tu nebudu a bude potřeba nový nájemník. Aspoň že se hnula snaha s tím něco udělat,“ okomentovala důchodkyně, která bydlí v ulici Za Rybníčkem.