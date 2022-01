Bystřičí mají mimo jiné zažádáno o dotaci na výstavbu sociálního zařízení ve sportovním areálu. „Je to dotace poskytovaná Národní sportovní agenturou. Čekáme na ni už dva roky. Pokud nám řeknou, že stavba nebude dotovaná, přijdeme o třicet milionů korun. Okamžitě pak musíme sáhnou do rezervy,“ sdělil bystřický starosta.

K nehodě osobního a nákladního auta u Osové Bítýšky letěl vrtulník

Do bystřického rozpočtu v příštím roce zasáhne i vyšší cena energií. „Stoupla nejméně třikrát. To se projeví i u našich organizací. Do energie jsme dávali zhruba 1,8 milionů korun. Teď už to bude nad pět milionů. To bude velmi výrazný zásah do rozpočtu,“ posteskl si Karel Pačiska.

„Vysoutěžili jsme to na rok, tak musíme vydržet. Pak se uvidí, jak to bude vypadat dál,“ dodal.