Od března do července hodlají v Bystřici nechat zrekonstruovat amfiteátr ve spodní části Masarykova náměstí, a to včetně výstavby nového zastřešeného pódia, které bude propojeno s vedlejší knihovnou. Bystřičtí si chtějí znovicírovaný amfiteátr za pět milionů korun nadělit ke 440. výročí povýšení Bystřice nad město, jehož oslavy, na něž radnice vyčlenila půl milionu korun, se uskuteční druhý srpnový víkend.

Amfiteátr slouží k pořádání kulturních a společenských akcí. | Foto: Deník / Lenka Mašová

„Stihnout se to musí, ale bude to opravdu hotové až na oslavy. Amfiteátr se navíc nebude moci od března až do oslav používat, takže všechny akce, které se tam tradičně konají, se budou muset přesunout jinam,“ konstatoval bystřický starosta Karel Pačiska.