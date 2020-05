Někdo sáhne po produktech z lékárny, jiní dávají přednost přírodní očistě. Ne všichni ale vědí, které bylinky pro tuto příležitost použít. „Co se týká očisty, je příroda velmi moudrá. Stačí se podívat, co zjara roste. Najdeme malé kopřivy, při obdělávání půdy nacházíme oddenky pýru. A nesmím zapomenout ani na pampelišku,“ vyjmenovává byliny s detoxikačními účinky bylinkářka Valerie Pelikánová z Ostrova nad Oslavou.

Podle ní by jarní očista těla měla začít stravou. „V tomto období je třeba jíst lehčí stravu a hodně pít, dva až dva a půl litru denně. Vodu nebo čaj. Pokud použijeme na čaj kopřivu, vybíráme si kopřivy mladé. Největší účinky mají rostliny nasbírané do 15. května nebo do doby, než začne kopřiva kvést. Potom totiž síla přechází do květů. Na jaře je možné provést třítýdenní kůru, jedna hrstka kopřiv se spaří v půl litru vody a nechá se deset až patnáct minut louhovat. Čaj se popíjí během dne,“ nastiňuje správný postup bylinkářka.

Na detoxikační čaj lze s úspěchem použít také pýr plazivý. „Oddenky propláchneme, nasekáme, na jednu polévkovou lžíci dáme půl litru vody a vaříme pět až deset minut. Popíjíme během dne,“ prozrazuje další recept Pelikánová.

Rostlinou s mnoha ozdravnými účinky je také pampeliška. Mnohými zatracovaný plevel má blahodárný vliv na naše zdraví. „Používá se celá rostlina, ale já se zaměřím na květ se stonkem. V období květu nám naše játra poděkují, když denně sníme pět květů se stvolem,“ říká bylinkářka.

„A pokud by snad měl někdo problémy s imunitou, pak bych mu zase doporučila rakytník řešetlákový. Daří se mu i u nás na Vysočině. Je to významný pomocník při nedostatku vitamínu C,“ dodává.