Bystřice nad Pernštejnem – Zkušenosti s dlouhodobě nepřizpůsobivou obyvatelkou města vedly bystřickou radnici k tomu, aby se rozhodla zakoupit pro ni mobilní bydlení.

To má v plánu umístit v klidnější části města. „Evidujeme paní, které město dělá opatrovatele. Nedokáže se s nikým sžít, takže jsme se rozhodli sehnat pro ni speciální mobilní bydlení. Vytipováváme i místo, kam buňku umístit. Takové, kde by nedocházelo ke konfliktům mezi ní a ostatními obyvateli města. Bude to vlastně taková první vlaštovka, do budoucna nás řešení podobných problémů bude určitě čekat vícekrát,“ sdělil starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Zakoupení mobilní obytné buňky vyjde město přibližně na dvě stě tisíc korun. „Paní se o sebe dokáže postarat, ale bydlí v holobytě a sousedé si na ni neustále stěžují. Není způsobilá ani k tomu, aby byla umístěna do některého sociálního zařízení. Takže mobilní bydlení je asi v tomto případě nejlepším řešením,“ sdělil bystřický starosta.

Město zvažuje do budoucna i výstavbu azylového domu. „Přemýšlíme o tom, už i dříve jsme o azylovém domě mluvili. Ovšem v takovémto zařízení musí ubytovaní dodržovat určitý řád a ne všichni jsou k dodržování daných pravidel svolní,“ poznamenal Karel Pačiska.