Burza v Srdíčku má opět vysokou návštěvnost

Žďár nad Sázavou – Tradičně velkému zájmu nakupujících se těší burza oblečení ve žďárském Rodinném centru Srdíčko, které sídlí ve čtvrtém patře polikliniky. Již od úterý 10. října tam zájemci mohou nakupovat podzimní i zimní dětské oblečení všeho druhu.

V nabídce nechybí například bundy, kalhoty, kombinézy, čepice, trička, mikiny, tepláky, svetry, pyžama, boty nebo pláštěnky. K dostání jsou rovněž potřeby pro miminka, kočárky, autosedačky nebo těhotenské oblečení.

„Chodím sem pravidelně. Za pár korun tady člověk nakoupí hezké a zachovalé oblečení. Jen je potřeba umět hledat, mít trochu trpělivosti a hlavně přijít včas,“ popsala jedna u účastnic Petra Gregorová.

Burza v Srdíčku pokračuje ještě ve středu, a to v době od osmi do osmnácti hodin. Kvůli konání této akce je také až do pátku 13. října zrušen stálý program rodinného centra.