Zastupitel Jan Havlík nákup bývalé sklárny podpořil, ale kritikou nešetřil. „Dnes je zřejmé, že využití se nebude odvíjet od potřeb města a jeho obyvatel, ale od možnosti získat dotace. Budoucí náklady, potřebnost a využitelnost opět nikoho nezajímají,“ sdělil Havlík.

Inovační centrum by nabídlo veřejnosti možnost práce s moderním vybavením jako je trojrozměrná tiskárna nebo třeba šicí stroj, který se dá programovat. „Představu si mohli žďárští udělat v kamionu, který nedávno právě s takovou mobilní dílnou zakotvil na žďárském náměstí. Sdílené kanceláře jsou zase vhodné pro lidi, kteří nepotřebují vlastní stálou kancelář, ale rádi by občas takové zázemí využili,“ uvedla Sobolová. V prostoru by dále mohla být kavárna a veřejné toalety, které park na Farských humnech potřebuje.

Město chce myslet i na kulturní, vzdělávací a společenské akce. „Prostě tak, aby prostor od rána do večera žil a sloužil obyvatelům a návštěvníkům města,“ řekla mluvčí města Sobolová. Na Vysočině na rozdíl od jiných krajů inovační centrum chybí. „Tohle je velká příležitost pro město i pro jeho odvážné a talentované obyvatele. A protože nejsme velké město, je podle nás lepší vybudovat multifunkční prostor, kde se jednotlivé účely budovy navzájem propojí a podpoří,“ dodala Sobolová.