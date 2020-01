Českobratrská církev evangelická vypověděla Jimramovu smlouvu o výpůjčce loni na podzim. „Dioráma u nás mělo být do konce února, ale nakonec si pro něj přinesou až 2. dubna,“ upřesnila Miroslava Procházková, které má v úřadu městyse na starosti kulturní záležitosti.

Lidé, kteří mají zájem umělecké dílo v Jimramově ještě vidět, mají poslední možnost. Jelikož ale Síň rodáků v objektu bývalé katolické školy s expozicí věnovanou autoru Broučků a jimramovskému rodákovi - spisovateli a duchovnímu Janu Karafiátovi (1846 – 1929) – je přístupná jen v létě, je třeba si návštěvu na úřadě domluvit telefonicky či e-mailem.

Po celém světě Karafiátovy Broučky proslavilo právě Trnkovo dioráma, které plzeňský rodák vytvořil původně pro světovou výstavu v New Yorku v roce 1939, kde ale nakonec kvůli vyhlášení protektorátu česká expozice otevřena nebyla. Později dílo reprezentovalo zemi na výstavě Expo v Bruselu v roce 1958. Po bruselské výstavě bylo dioráma uloženo v pražském depozitáři Evangelického muzea, začátkem 90. let se dostalo do jimramovského evangelického kostela a později do tamní Síně rodáků.

V roce 2004 byla část Trnkova výtvoru, konkrétně výjevy Verunkova svatba a Pěvecký sbor, zapůjčena na výstavu o Trnkovi do Japonska. Když se pak v roce 2012 slavilo v Plzni 100. výročí narození tohoto výtvarníka, dioráma tam vystavili a opravili, než se zase vrátilo do Jimramova. S tím je spojen i jeho nadcházející přesun právě do Západočeského muzea v Plzni. „Umělecké dílo by se tam mělo stát hlavním exponátem nově připravované Trnkovy expozice,“ uvedl mluvčí Českobratrské církve evangelické Jiří Hofman.

Synodní církevní rada prosbě o dlouhodobou výpůjčku díla ze strany plzeňského muzea vyhověla i proto, že muzeum disponuje lepšími podmínkami než jimramovská Síň rodáků. „Jeho prostory nabízí optimální vlhkostní, světelné i teplotní podmínky. Umělecké dílo tam bude zároveň pod odborným dohledem restaurátorů, kteří jej v roce 2012 kompletně zdokumentovali, částečně zrestaurovali a zakonzervovali. Především jejich zásluhou se tehdy u příležitosti stého výročí narození Jiřího Trnky povedlo exponát zachránit pro další generace. A stalo se tak doslova na poslední chvíli,“ přiblížil mluvčí Hofman s tím, že v Plzni dioráma uvidí kolem třiceti tisíc návštěvníků ročně.

Jimramovská Síň rodáků ale bez Broučků nezůstane. „Oslovili jsme ohledně nové expozice dva výtvarníky, kteří mají současně k Jimramovu blízký vztah, a ti připravují návrh, jak by měla vypadat. Jeden z nich vytvoří postavičky, druhý zase pozadí výjevu, typicky jimramovské s našimi kostely. Expozice má být nasvícená, aby se líbila i dětem, a půjde o úplně jiné Broučky, ale naše. Návrh výtvarníků má být v příštím měsíci předložen zastupitelům k posouzení,“ sdělil starosta Jimramova Josef Homolka v souvislosti s novou muzejní expozicí. Ta by mohla být v Síni rodáků k vidění už letos v létě.