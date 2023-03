/MAPA/ Další výrazná změna v dopravě čeká řidiče ve Žďáře nad Sázavou. V současnosti už dělníci ve městě pracují na propojení Jamské a Brněnské ulice. S Brněnskou ulicí, kterou vede silnice I/37, má plány také Ředitelství silnic a dálnic. Do pár let by ji totiž chtělo lépe propojit s Jihlavskou ulicí. Silnicí I/37 totiž denně projede přes jedenáct tisíc aut. Projekt vyjde na nejméně sto milionů korun.

Kvůli stavbě propojky ulic Jihlavská a Brněnská na silnici I/37 musela loni už ustoupit hala s bývalou prodejnou koberců. | Foto: Deník/Pavel Podešva

Úpravy, které by pomohly odlehčit dopravě v okresním městě, vítá řidič z povolání Miroslav Maša. Podle něj je totiž situace ve Žďáře katastrofální. „Je tu velká hustota aut. Kvůli semaforům jich plynule neprojede dostatek a člověk pak zbytečně čeká. A někteří řidiči, které potkávám, by měli radši vrátit řidičáky. Proto uvítám, když tady budou nové kruháče nebo obchvat. Městu to pomůže,“ popsal taxikář.

Mašovi by proto nevadili ani případné uzavírky. „Týká se to i toho úseku mezi Brněnskou a Jihlavskou ulicí. Dopravě to ve výsledku ulehčí. Nebudou ji muset zatěžovat kamiony, které jedou do Jihlavy,“ uvedl s tím, že vliv na zákazníky uzavírky příliš nemívají. „Většinou se to dá objet hned okolo. Rozdíl v ceně bývá třeba jen deset korun,“ dodal Maša.

Na lepším propojení ulic Jihlavská a Brněnská pracuje Ředitelství silnic a dálnic přes šest let. Silnice I/37 je důležitou spojnicí tří krajů, a to Královéhradeckého, Pardubického a Kraje Vysočina. Silnice funguje i jako spojnice mezi dálnicemi. Trasa zároveň vede středem Žďáru nad Sázavou. Cílem je tedy zklidnit dopravu v centru města. Podle ŘSD propojení ulic Brněnská a Jihlavská vyloučí dopravu směřující z Nového Města na Moravě do Jihlavy právě po Brněnské ulici. Stavba přeložky silnice I/37 bude stát více než sto milionů korun.

Že jde pro Žďár o zásadní projekt, potvrzuje mluvčí města Blanka Sobolová. „Čekáme na to několik let a skutečně nám to hodně pomůže. Propojka mezi Jihlavskou a Brněnskou ulicí je jednou z částí obchvatu města. Tranzitní doprava pojede přímo po této propojce. Vnitřní dopravě také výrazně pomůže nová okružní křižovatka mezi ulicemi Chelčického a Jihlavská. Právě na této křižovatce často vznikají ve špičce kolony aut,“ sdělila Deníku mluvčí.

Sobolová zároveň dodala, že propojka propojka Brněnské a Jamské ulice s tím přímo nesouvisí. „Je to ale další střípek do mozaiky vnitřních propojek ve městě,“ vysvětlila.

Okresní město zná dobře také řidič Luboš Malimánek. „Bylo by perfektní mít propojenou Jihlavskou a Brněnskou. Rozhodně mi to připadá lepší nápad než spojení s Jamskou. Myslím si, že tam to tolik řidičů využívat nebude,“ okomentoval Malimánek.

Kvůli stavbě propojky ulic Jihlavská a Brněnská na silnici I/37 musela loni už ustoupit hala s bývalou prodejnou koberců. Odstranění budovy tehdy stálo téměř dva miliony korun a trvalo od února do března.

O propojce silnice I/37

Délka: 692 metrů

Počet křižovatek: 2 okružní

Předpokládaná cena stavby: více než sto milionů korun

