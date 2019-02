ŽĎÁRSKO - Dopustili jste se dopravního přestupku? Chcete vědět kolik trestných bodů máte v evidenční kartě řidiče? Pak vám nezbývá nic jiného, než si jít stoupnout do fronty na dopravní odbor městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Velkém Meziříčí nebo Bystřici nad Pernštejnem.

Nový silniční zákon přinesl úbytek nehod a méně přestupků. | Foto: Milan Jaroš

To podle místa vašeho trvalého bydliště. Přes internet nebo přes telefon se totiž nemáte šanci k této důležité informaci dostat. „Lidé musí přijít požádat o dokument osobně. Po předložení občanského a řidičského průkazu a po vyplnění předtištěné žádosti bude příchozím za poplatek padesáti korun vydán výpis z evidenční karty řidiče,“ uvedl pracovník žďárského dopravního odboru Jiří Kamarád.

„Pokud má někdo ve výpisu resty a vyjede mu proto z počítače více stránek, zaplatí poplatek za každou z nich,“ upozornil úředník.

Výpis za pět, ale i dvacet minut

Jste třeba ze Svratky? Pak si k času samotné cesty na městský úřad ve Žďáře připočítejte zhruba dvacet minut. Právě tolik bylo včera v dopolední špičce třeba k vyřízení výpisu z karty řidiče. „Když jsme pokus opakovali v čase obědů, krátce po dvanácté hodině, měla redaktorka výpis v ruce do pěti minut poté, co přišla na městský úřad,“ řekl Jakub Janáček z redakce Žďárského deníku.

Jedním z důvodů, proč příchozí nemusí na výpis zdlouhavě čekat, je nezájem lidí o tento dokument. „Když už si pro něj někdo přijde, je to většinou proto, že ho potřebuje například kvůli autoškole nebo pro zaměstnavatele. Ale, že by přišli řidiči, aby zjistili kolik mají trestných bodů? Těch je opravdu minimum. Tipnul bych tak pět lidí do týdne,“ nechal se slyšet Jiří Kamarád.

„Mám dva body za rychlost. To vím jistě. Kvůli tomu nepůjdu na úřad. Ale je chyba, že neexistuje jiná možnost, jak se k výpisu dostat. Třeba prostřednictvím internetu,“ myslí si Karel Píšek ze Žďáru nad Sázavou.

Šoféra pracovníci úřadu informují písemně pouze tehdy, pokud jeho „konto“ dosáhne dvanáctibodové hranice. „Poté má dotyčný na odevzdání řidičského průkazu lhůtu pět dní od doručení obsílky. Za stejnou dobu vyprší i jeho řidičské oprávnění,“ sdělil Kamarád.