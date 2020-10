V jihlavském pneuservisu zase pracovní dobu prodlužují hygienická opatření. „Musíme od sebe rozhánět lidi a dohlížet na to, aby se nám tu příliš nepohybovali. V rouškách, které všichni nosíme, se nám špatně komunikuje. Když nám tu klient své auto nechá, tak do něj musíme vlézt, tím pádem ho pak musíme i vydezinfikovat. Všechno děláme ve větším stresu a musíme tu být dýl,“ popsal vedoucí Pneu Jihlava Robert Volf, jak teď v pneuservisu fungují.

Podle jeho slov se na druhou stranu nemusí se zákazníkem téměř vůbec potkat. „Když přijede zákazník s autem, které nám tu nenechává, tak rovnou najede na hever a v autě i počká. Tak minimalizujeme možnou nákazu,“ uvedl další scénář při výměně pneumatik Robert Volf.

Povinné zimní pneumatiky už má na svém autě i Mojmír Michal z Bohdalína. „Vždy to radši řeším dřív. Navíc o víkendu pojedu do Srní na Šumavu, tak abych to vyjel. Námrazu jsem ještě řešit nemusel, ale kvůli tomu, že je mokro, to klouzalo v lese. Proto už jsem auto radši přezul,“ řekl Mojmír Michal.

+ povinné zimní obutí v období od 1. listopadu do 31. března na některých komunikacích přikazuje dopravní značka Zimní výbava



+ jedná se o problematické úseky se zvýšeným rizikem výskytu sněhu, ledu nebo námrazy



povinnost mít obuté zimní pneumatiky platí v případech:



+ kdy se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza



+ kdy lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat sníh, led nebo námrazu na vozovce

Naopak Irena Dandová z Bořetína si bude muset ještě počkat. „Bohužel auto přezuté ještě nemáme a do 1. listopadu už to ani nestihneme, protože manžel je v karanténě. V pneuservisu máme objednané nové zimní gumy, takže si tam pak zavoláme a objednáme se. Teď ale stejně nikam nejezdím, protože jsem na distanční výuce. A když by bylo nejhůř, tak přezujeme druhé auto, na něj máme gumy ještě z loňska,“ prozradila učitelka Irena Dandová.

V jihlavském pneuservisu začali měnit letní obutí na zimní v polovině října. „Lidi zastrašilo počasí a už to jelo. Během jednoho dne jsme měli naplněný celý týden. Přezouváme o sto šest. A teď objednáváme prakticky až na polovinu listopadu,“ informoval Robert Volf.

O přeplněných autodílnách slyšel i Karel Havlín z Kamenice nad Lipou. „Já mám zimáky na diskách, takže si kola přehodím naštěstí sám. Ale co slyším z okolí, tak jakýkoliv pneuservis má zarezervováno i na tři týdny dopředu. A pokud by teď měli kvůli nouzovému stavu zavřít, tak by to byl hodně velký průšvih,“ přemítal Karel Havlín.

V humpolecké společnosti Auto Racek, která působí i v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě, se snaží svým zákazníkům vyhovět. „Kmenové zákazníky vyřešíme v podstatě rychle, jinak ostatním přezujeme auto do deseti dnů,“ sdělil servisní poradce z Auto Racek Leoš Beran.