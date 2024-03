Ve Starém Ransku u Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku zase rozkvetly bledule. Podle ekologů daleko dříve než měly.

Bledule ve Starém Ransku na Havlíčkobrodsku už rozkvetly, podívejte se | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Může za to nezvykle teplé počasí, které už v únoru připomínalo půlku března. „Březen, to je obvykle doba, kdy bledule většinou kvetou, letos je to opravdu s předstihem,“ upozorňuje Petr Piechula z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy.

Bílé koberce si mohou návštěvníci prohlédnout v Ransku už o víkendu 2. a 3. března a ještě za týden. Pak už bledule odkvétají. Za neobvyklou podívanou míří v sezóně na Ransko stovky lidí nejen z Vysočiny. Pro město Ždírec je Ransko a jeho bledule místní chlouba, turisty sem navedou už ukazatele z náměstí.

Jaro je za dveřmi, hlásí bledule. Ve Starém Ransku jich rozkvetly celé koberce

Ve čtvrtek 29. února dopoledne jsme sami, kdo si může bílou krásu prohlédnout, ale ne na dlouho. Po cestě sem míří důchodce Jiří Pešek. Chodí procházkou z města pravidelně sledovat, jestli bledule už kvetou.

„Je to taková moje radost, že jsem mezi prvními, do to uvidí,“ pochvaluje si. Bledule lákají k pozorování každý rok na jaře. Mají rády vlhko. Rostou v přírodní rezervaci Jechovec, v údolí Chlébského potoka nebo u Želetavy na Třebíčsku, ale ty největší koberce bledulí lákají k návštěvě právě do rezervace Staré Ransko u Ždírce nad Doubravou.

Kdy na bledule Národní přírodní rezervace Staré Ransko je jen kousek od města Ždírec nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Komentované procházky po bledulových stezkách se konají 2. a 3. března, dále 8. a 8. března v 10 hodin dopoledne a ve 13 odpoledne. Hlavní vstup je u Pobočného rybníka, procházka čítá asi 4 kilometry. Mimo hlavní trasy je zákaz vstupu.

Petr Piechula z CHKO upozorňuje, že zákazy vstupu přímo na pole bledulí nejsou jen tak. „V mechu se skrývají ještě další cibulky. Nejsou vidět, ale když je pošlapete už nevyrostou,“ varuje.

Před nenechavými návštěvníky chrání na Ransku lány bledulí sice zábrany podél hlavní trasy, ale i tak prý viděl Jiří Pešek loni lidi, co se snažili k bledulím dostat co nejblíž bez ohledu na to, že je mohou pošlapat.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Národní přírodní rezervace Ransko měří 695 hektarů. Rozkládá se mezi Havlíčkovou Borovou a Starým Ranskem. Roste tam nejvíc bledulí jarních na Českomoravské vrchovině.

Bledule patří mezi zvláště chráněné druhy. Je zakázané je trhat, vyrývat nebo je jakýmkoliv způsobem ničit.