Bítešští nechtějí mít koridor pro rychlodráhu hned za domy

Velká Bíteš - V dostatečné vzdálenosti od domů až za dálnicí D1 je již několik let v bítešském územním plánu zakreslen koridor vysokorychlostní železniční tratě (VRT). Odborníci ale nyní navrhli trať posunout, a to mezi dálnici a město. To by ovšem Bítešským zhatilo plány na obchvat města, s jehož vedením v inkriminované lokalitě počítají.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Také by se podle názoru místostarosty Tomáše Kučery v některých částech města ležícího v těsné blízkosti frekventované dálnice ještě více zvýšila úroveň hluku. „Tato nová varianta je pro nás nepřijatelná," poznamenal Kučera s tím, že nesouhlas se změnou vedení vysokorychlostní tratě vyjádřili velkobítešští zastupitelé, načež bylo s tímto stanoviskem seznámeno jak Ministerstvo dopravy, tak Správa železniční a dopravní cesty a krajské hejtmanství. Za dálnicí by Bítešským rychlovlaky nevadily. Mohla by pro ně u města vzniknout i zastávka. Mezi dálnicí a Bíteší je to ale jiné. Podle slov místostarosty Velké Bíteše město už komunikuje se společností, která chystá projekt, s tím, že dojde k úpravě vedení tratě. Třicet devět obcí Nově navržená trasa budoucí rychlodráhy mezi Prahou a Brnem se od původní částečné liší a měla by se dotknout celkem devětatřiceti obcí na Vysočině. Rozsah vysokorychlostního koridoru a jeho ochranného pásma dosud není přesně vymezen, zástupci hejtmanství rychlodráhu trať ale vnímají jako velkou šanci pro Vysočinu. „Nová železnice by byla významnou příležitostí pro rozvoj regionu a současná vize je propracovanější než ta počáteční," myslí si krajský radní Martin Hyský. Projekt by měl podle jeho slov Vysočině přinést nejenom několik nových zastávek, ale například i vítanou modernizaci stávajících železničních tratí. Po plánovaných vysokorychlostních železničních tratích by měly vlaky jezdit více než třísetkilometrovou rychlostí, s jejich budováním se předběžně počítá mezi lety 2030 až 2050. Ministerstvo dopravy nyní společně se Správou železniční dopravní cesty reviduje koncepci takzvaných Rychlých spojení. „Začíná se zpracovávat územně-technická studie, která má prověřit možné alternativní trasy mezi hlavním městem Prahou a Brnem," vyjádřil se Martin Novák z tiskového odboru Ministerstva dopravy . Vyloučen podle Martina Nováka není ani bližší souběh železnice s „déjedničkou". „Jaká ale bude konečná podoba tratě, nelze v tuto chvíli předjímat," dodal Novák. Studie má být totiž dokončena a následně projednána až v druhé polovině příštího roku. Díky vysokorychlostní železniční trati by se v budoucnu měla značně zkrátit doba strávená cestováním. Zatímco dnes trvá cesta vlakem z Jihlavy do Brna bez dvou minut dvě hodiny, rychlovlakem by se tam cestující dostal za pětatřicet minut. Při cestě z Jihlavy do Prahy je nyní nutné ve vlaku „odsedět" dvě hodiny a osmnáct minut. Rychlovlak by tuto cestu zvládl za čtyřicet minut. Vysokorychlostní trať RS 1 Praha Brno Ostrava přes Vysočinu, a to po trase směřující okolo Benešova, Jihlavy a Velkého Meziříčí, má Kraji Vysočina přinést nejenom nové zastávky, ale také odbočky na zmodernizované trati. Díky tomu se na rychlou dráhu napojí třeba města Jihlava, Havlíčkův Brod, Humpolec, Třebíč, Telč či Žďár nad Sázavou.

Autor: Lenka Mašová