Vše je zatím ve fázi projektování. „Je to běh na tři až pět let. Teď předěláváme inženýrské sítě, modelujeme terén a od příštího roku bychom chtěli budovat tu méně náročnou část,“ nastínil na závěr Vlček.

Městský park vznikne za stávajícím sídlištěm, v lokalitě U Stadionu, kde je dnes orná půda. „Bylo to tam poměrně hustě zastavováno od šedesátých let a nějaká kompaktní ‚zelená‘ plocha tam chybí,“ popsal Vlček.

„Bude to plocha téměř čtvercového půdorysu, která lidem nabídne kromě procházky i sportovní vyžití či relaxaci a odpočinek. Vznikne tam třeba multifunkční hřiště, uzavřené dětské hřiště, prostor pro pétanque nebo přírodní vodní biotop,“ uvedl starosta Velké Bíteše Milan Vlček.

