„Dům pro seniory má stát v bezprostřední blízkosti stávajícího sídliště U Stadionu na pozemcích, které město předloni koupilo,“ upřesnil starosta Velké Bíteše Milan Vlček.

Město zatím čeká na to, zda se naskytne vhodný dotační titul, který by pomohl finančně zajistit nákladnou stavbu. Radnice očekává, že by mohl být vypsán na podzim.

„V současnosti dokončujeme proces územního řízení pro uvedenou stavbu a chceme mít žádost připravenou tak, abychom ji mohli podat první den, první minutu po otevření dotační výzvy. Tak, jak jsme to udělali s projektem na mateřskou školku na Masarykově náměstí. Nesmíme však současně zapomínat na to, že v případě realizace domova to pro město a jeho rozpočet bude znamenat nutnost nalezení vlastních zdrojů k doplnění případné dotace, a to ve výši cca 30 milionů korun,“ připomenul Milan Vlček.